Aujourd’hui en Suisse

Ces derniers jours, plusieurs signaux alarmants ont émergé du monde de l’intelligence artificielle (AI). Les journaux de Tamedia ont demandé à Marcel Salathé, professeur à l’EPFL et expert en IA, comment les interpréter. Selon lui, ces craintes sont «totalement infondées d’un point de vue scientifique».

L’une des prises de position les plus marquantes est celle de Jacob Coxon, employé de l’entreprise Anthropic (développeur de l’IA Claude), qui a démissionné en mettant en garde contre un scénario apocalyptique. Il estime qu’il existe 10% de risques que l’IA provoque l’extinction de l’humanité au cours de la prochaine décennie.

«Ce sont des chiffres sortis de nulle part, affirme Marcel Salathé. Aucune preuve ne les étaye et il est irresponsable de l’avancer. Les gens sont déjà suffisamment inquiets à propos de l’IA, parfois à raison.»

D’autres dirigeants du secteur, comme Sam Altman ou Elon Musk, mettent aussi régulièrement en garde contre les risques liés à l’IA. Marcel Salathé, épidémiologiste de renom, établit un parallèle avec l’industrie pharmaceutique: «Imaginons que le directeur général de Roche affirme qu’il faut absolument ralentir le développement des médicaments, mais qu’il continue simultanément à en développer. On dirait alors, à juste titre, qu’il a perdu la tête.»

Selon lui, ces discours visent surtout à protéger les investissements colossaux des grandes entreprises de l’IA. Ils serviraient ainsi de prétexte à l’introduction de réglementations qui entraveraient l’essor de la concurrence émergente, par exemple venue de Chine. «Nous mourrons tous un jour, mais pas à cause de l’IA», insiste le codirecteur de l’AI Center de l’EPFL.