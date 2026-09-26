La semaine en Suisse
Chères et chers Suisses de l’étranger,
Combien de passeports avez-vous? Savez-vous à quel point ils sont «puissants»? Cette semaine, le passeport suisse s’est classé dans le top 10 mondial pour les voyages sans visa.
Devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le président de la Confédération Guy Parmelin a dénoncé la montée du protectionnisme et la violation des principes de l’ONU.
Le monde se trouve à un tournant, a déclaré Guy Parmelin mardi. «Les principes les plus fondamentaux de la Charte des Nations unies, à savoir l’interdiction du recours à la force ainsi que le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, sont ouvertement violés», a-t-il affirmé.
Guy Parmelin a appelé à un retour au multilatéralisme, ajoutant que la perte de confiance entre les nations dépassait le seul domaine de la paix et de la sécurité pour toucher également l’économie mondiale. «Le protectionnisme gagne du terrain. Les chaînes d’approvisionnement, constituées au fil de décennies d’interdépendance, sont réorganisées ou fragmentées sous l’effet des tensions géopolitiques», a constaté le président de la Confédération.
La Suisse, en tant que pays neutre, continue d’offrir ses bons offices et de soutenir un espace propice au dialogue, a-t-il souligné. «La Suisse, en tant qu’État hôte, continuera de veiller à ce que Genève reste ouverte, accessible et inclusive, pour les grands comme pour les petits États, pour le Nord comme pour le Sud», a déclaré Guy Parmelin.
«Certaines transformations sont devenues si profondes et si rapides qu’aucun État ne peut, à lui seul, en gérer toutes les conséquences. Nous avons besoin d’institutions capables de traiter les questions qui dépassent les frontières. Nous avons besoin du multilatéralisme», a-t-il conclu.
Le Conseil des États a infligé à UBS «deux yeux au beurre noir et un nez cassé». Ce sont les mots utilisés par le directeur général de la grande banque Sergio Ermotti, après le vote en faveur d’un durcissement des règles en matière de fonds propres.
Mercredi, la majorité des sénateurs et sénatrices ont soutenu une proposition qui oblige UBS à couvrir ses filiales étrangères à hauteur de 90% avec des fonds propres. Ils ont rejeté une proposition privilégiée par UBS, qui aurait permis à la banque d’utiliser 50% de fonds propres et 50% d’obligations convertibles en fonds propres en cas de crise. Ces nouvelles règles visent à renforcer le dispositif «too big to fail» en Suisse.
UBS estime que le durcissement des règles pourrait l’obliger à détenir environ 14,9 milliards de francs de fonds propres supplémentaires. «Ce résultat politique n’est pas un compromis et ne s’attaque pas aux causes profondes de l’effondrement de Credit Suisse», a déploré la banque.
Cette décision constitue une victoire pour la ministre des Finances Karin Keller-Sutter dans le long et âpre bras de fer qui l’oppose à Sergio Ermotti. «La seconde mi-temps de ce duel de pouvoir entre la ministre des Finances et le patron d’UBS reste encore à jouer, écrit le BlickLien externe. Le Conseil national doit, lui aussi, se prononcer sur la question. Mais après le coup de sifflet final au Conseil des États, une chose est claire: KKS mène bel et bien 1 à 0.»
En matière de voyages sans visa, le passeport suisse s’en tire plutôt bien. Il se classe au neuvième rang mondial, avec 119 destinations accessibles sans visa et 54 pays exigeant un visa à l’arrivée ou d’autres formalités d’entrée pour les ressortissantes et ressortissants suisses.
En Europe, aucun obstacle majeur, selon le classement de Passport Reports publié mardi. Les ressortissants suisses peuvent se rendre dans 44 destinations européennes sans visa. Pour la Russie, un visa à l’arrivée est nécessaire, tandis que le Royaume-Uni exige une autorisation électronique de voyage.
La situation est également favorable pour les voyages en Amérique du Nord et du Sud, dans les États du Golfe et dans les Caraïbes. Toutes ces destinations sont accessibles soit sans visa, soit avec un visa à l’arrivée, soit avec une autorisation électronique de voyage.
Singapour arrive en tête du classement avec 129 destinations accessibles sans visa, devant les Émirats arabes unis avec 128. L’Afghanistan ferme la marche: depuis ce pays, seuls trois États sont accessibles sans visa.
La Suisse applique des conditions d’entrée plus strictes que celles auxquelles ses propres ressortissants sont soumis. Dans le classement de l’hospitalité, elle occupe la 92e place sur les 199 pays examinés. Cela signifie que les ressortissants de nombreux pays où les Suisses peuvent entrer sans difficulté doivent pour leur part obtenir un visa pour se rendre en Suisse.
L’actualité suisse qui a fait les gros titres dans le monde cette semaine concerne Granit Xhaka, capitaine de l’équipe nationale suisse de football, qui a reconnu avoir obtenu un faux certificat de vaccination contre le Covid en 2022. La justice suisse s’est désormais saisie de l’affaire.
«À l’époque, j’étais personnellement très inquiet et j’avais de sérieuses réserves concernant le vaccin contre le Covid-19», a déclaré Granit Xhaka lundi dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, trois jours après les premières révélations du Blick. «Dans cet état émotionnel agité, j’ai obtenu un certificat de vaccination au lieu de chercher à répondre à mes questions par les voies appropriées. Aujourd’hui, je vois clairement que ce n’était pas la bonne décision. C’était une erreur. Je suis désolé.»
Granit Xhaka, qui est également capitaine du club anglais de Sunderland mais évoluait alors à Arsenal, a ensuite été écarté de l’équipe nationale suisse. Il devrait être interrogé la semaine prochaine par le Ministère public à Lucerne, où exerçait pendant la pandémie la médecin accusée d’avoir délivré de faux certificats Covid. Cette dernière conteste les accusations.
La peine encourue par Granit Xhaka, qui fêtera ses 34 ans dimanche, est relativement lourde, a expliqué mardi un expert juridique à la SRF, soulignant que le faux dans les titres constitue une infraction pénale passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans.
La semaine à venir
Dimanche, les Suisses se rendent aux urnes pour se prononcer sur deux objets au niveau fédéral (l’initiative sur la neutralité et l’initiative sur l’alimentation), ainsi que sur de nombreux autres objets aux niveaux cantonal et communal. Swissinfo analysera les résultats, en s’intéressant notamment au vote des Suisses de l’étranger.
Les Suisses sont-ils en bonne santé? Le 13e monitoring sur l’alimentation et l’activité physique sera présenté mercredi.
Les chiffres concernant la fonte des glaciers durant cet été très chaud seront publiés jeudi.
Vendredi marquera les 25 ans de l’immobilisation au sol de Swissair.
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