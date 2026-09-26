La semaine en Suisse

Guy Parmelin s’est exprimé mardi lors de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, au siège de l’ONU à New York.

Devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le président de la Confédération Guy Parmelin a dénoncé la montée du protectionnisme et la violation des principes de l’ONU.

Le monde se trouve à un tournant, a déclaré Guy Parmelin mardi. «Les principes les plus fondamentaux de la Charte des Nations unies, à savoir l’interdiction du recours à la force ainsi que le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, sont ouvertement violés», a-t-il affirmé.

Guy Parmelin a appelé à un retour au multilatéralisme, ajoutant que la perte de confiance entre les nations dépassait le seul domaine de la paix et de la sécurité pour toucher également l’économie mondiale. «Le protectionnisme gagne du terrain. Les chaînes d’approvisionnement, constituées au fil de décennies d’interdépendance, sont réorganisées ou fragmentées sous l’effet des tensions géopolitiques», a constaté le président de la Confédération.

La Suisse, en tant que pays neutre, continue d’offrir ses bons offices et de soutenir un espace propice au dialogue, a-t-il souligné. «La Suisse, en tant qu’État hôte, continuera de veiller à ce que Genève reste ouverte, accessible et inclusive, pour les grands comme pour les petits États, pour le Nord comme pour le Sud», a déclaré Guy Parmelin.

«Certaines transformations sont devenues si profondes et si rapides qu’aucun État ne peut, à lui seul, en gérer toutes les conséquences. Nous avons besoin d’institutions capables de traiter les questions qui dépassent les frontières. Nous avons besoin du multilatéralisme», a-t-il conclu.