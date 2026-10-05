Aujourd’hui en Suisse

Une Suissesse de l’étranger cumule les titres de doyenne de France et de Suisse. Citoyenne franco-suisse, Madeleine Dellamonica a eu 114 ans le 23 juillet.

Samedi, la mairie du Vésinet, près de Paris, a organisé une petite fête en l’honneur de la doyenne des Français. Le consulat de Suisse à Paris a confirmé qu’il s’agissait également de la doyenne des Suisses. Née à Paris en 1912, mariée en 1933 à un Franco-Tessinois, Madeleine Dellamonica a consacré une grande partie de sa vie à l’égyptologie. Elle a publié des textes quasiment jusqu’à ses 100 ans.

Aujourd’hui, Madeleine Dellamonica ne peut plus se déplacer ni communiquer. Ses proches lui ont ainsi prêté leur voix pour raconter son histoire. Son petit-fils se souvient de ses visites à Lausanne au début des années 2000: «Il y avait la bulle Internet. Et puis j’en parlais à quelqu’un qui avait connu l’invention de la radio. Et c’était un petit peu un télescopage d’époque.»

Mais quel est le secret de sa longévité? Son arrière-petite-fille évoque une habitude toute simple: «Tous les matins depuis qu’elle était jeune, elle faisait cinq minutes de gym. Ces cinq minutes de gym la maintenaient en forme.» Mais aussi une personnalité hors du commun: «Il y a une force de caractère. C’est une femme très forte et un modèle, en tout cas pour beaucoup de générations.»