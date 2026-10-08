Aujourd’hui en Suisse

À la FIFA, les Suisses semblent avoir pris goût au pouvoir. Après les présidences de Sepp Blatter et de Gianni Infantino, l’ancien international Ramon Vega veut à son tour prendre la tête de l’organisation établie à Zurich . Il a annoncé son intention de briguer la présidence de la fédération mondiale de football.

Ancien défenseur de l’équipe de Suisse et de clubs comme Tottenham, Ramon Vega a depuis fait carrière dans la finance. L’homme d’affaires affirme vouloir «réunifier la famille mondiale du football» et restaurer la confiance dans la FIFA. Déjà candidat par le passé, il n’était alors pas parvenu à réunir les soutiens nécessaires pour se lancer dans la course.

Sa candidature intervient alors que Gianni Infantino traverse la période la plus délicate de sa présidence. Ce dernier est notamment critiqué pour son projet avorté d’ouverture de certaines activités commerciales de l’organisation à des investisseurs privés. Sa proximité affichée avec le président américain Donald Trump a également suscité des interrogations dans plusieurs fédérations.

Reprise par de nombreux médias internationaux, la candidature de Ramon Vega illustre l’émergence d’une opposition plus visible à Gianni Infantino. Reste à voir si ce mécontentement se traduira par un véritable défi électoral lors du congrès prévu en mars 2027 au Maroc.