Aujourd’hui en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
De la criminalité à la biodiversité en passant par la cybersécurité, plusieurs sujets de l’actualité suisse du jour mettent en lumière des vulnérabilités persistantes. Des enjeux bien connus, mais qui restent difficiles à maîtriser.
Bonne lecture!
Plus de 80% des personnes condamnées pour vol en Suisse n’ont pas de passeport suisse. C’est l’un des principaux enseignements de la nouvelle statistique des condamnations pénales de l’Office fédéral de la statistique. En 2025, près de 8000 personnes ont été condamnées pour cette infraction dans le pays.
Les nationalités algérienne et roumaine figurent parmi les plus représentées. Ces chiffres concernent toutefois uniquement les condamnations pour vol et ne reflètent pas l’ensemble de la criminalité.
Près de deux tiers des personnes condamnées ne font pas partie de la population résidente permanente. Interrogé par la SRF, le criminologue Dirk Baier, de la Haute École des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), explique cette surreprésentation notamment par le tourisme criminel et par les délits commis par une minorité de requérants d’asile.
Ces nouvelles données alimentent un débat récurrent en Suisse sur les liens entre criminalité et migration. Les autorités fédérales et cantonales ont d’ailleurs renforcé leur coopération pour lutter contre les délinquants multirécidivistes dans le domaine de l’asile.
Un tiers des espèces animales et végétales suisses sont aujourd’hui menacées d’extinction. Selon le nouveau rapport «Living Planet» du WWF, cette proportion est plus élevée en Suisse que dans tous les pays voisins. L’organisation pointe notamment l’exploitation intensive des habitats, les pressions environnementales et la crise climatique.
Le rapport souligne que l’érosion de la biodiversité se poursuit malgré une prise de conscience croissante des enjeux. Interrogé par la SRF, le directeur du WWF Suisse, Thomas Vellacott, estime que la Suisse accuse notamment un retard dans la protection des espaces naturels.
Tout n’est cependant pas négatif. Le retour de la loutre dans plusieurs cantons, le rétablissement de la cigogne blanche et l’amélioration des populations de certaines truites lacustres montrent que des mesures ciblées de protection de la nature peuvent porter leurs fruits.
Pour le WWF, ces exemples démontrent qu’il est possible d’inverser certaines tendances lorsque les habitats sont restaurés et mieux protégés. Le rapport se veut ainsi à la fois un signal d’alarme et un appel à l’action.
À la FIFA, les Suisses semblent avoir pris goût au pouvoir. Après les présidences de Sepp Blatter et de Gianni Infantino, l’ancien international Ramon Vega veut à son tour prendre la tête de l’organisation établie à Zurich. Il a annoncé son intention de briguer la présidence de la fédération mondiale de football.
Ancien défenseur de l’équipe de Suisse et de clubs comme Tottenham, Ramon Vega a depuis fait carrière dans la finance. L’homme d’affaires affirme vouloir «réunifier la famille mondiale du football» et restaurer la confiance dans la FIFA. Déjà candidat par le passé, il n’était alors pas parvenu à réunir les soutiens nécessaires pour se lancer dans la course.
Sa candidature intervient alors que Gianni Infantino traverse la période la plus délicate de sa présidence. Ce dernier est notamment critiqué pour son projet avorté d’ouverture de certaines activités commerciales de l’organisation à des investisseurs privés. Sa proximité affichée avec le président américain Donald Trump a également suscité des interrogations dans plusieurs fédérations.
Reprise par de nombreux médias internationaux, la candidature de Ramon Vega illustre l’émergence d’une opposition plus visible à Gianni Infantino. Reste à voir si ce mécontentement se traduira par un véritable défi électoral lors du congrès prévu en mars 2027 au Maroc.
Des données sensibles liées à la Confédération se retrouvent à nouveau dans la nature. La caisse de pension fédérale Publica a confirmé qu’une cyberattaque contre l’un de ses fournisseurs informatiques a entraîné une fuite de données concernant ses assurés et bénéficiaires de rentes.
Selon les informations disponibles, les données compromises pourraient notamment inclure les noms, adresses, numéros AVS, salaires, avoirs de prévoyance ainsi que certaines informations relatives aux conjoints ou partenaires. Plus de 110’000 personnes sont potentiellement concernées. Les avoirs de prévoyance eux-mêmes ne seraient toutefois pas menacés.
Cette affaire se distingue des cyberattaques habituelles par la nature particulièrement sensible des données concernées. Les informations dérobées pourraient notamment être utilisées dans des tentatives d’usurpation d’identité ou d’autres formes de fraude. Une enquête a été ouverte et les autorités recommandent aux personnes concernées de faire preuve d’une vigilance accrue.
L’incident ravive le souvenir du scandale Xplain, qui avait déjà permis à des pirates d’accéder à des données fédérales par le biais d’un prestataire externe. Malgré les mesures de sécurité décidées depuis lors, cette nouvelle fuite relance le débat sur la protection des informations sensibles détenues par les partenaires informatiques de l’administration.
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