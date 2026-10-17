La semaine en Suisse

Le premier baromètre électoral SSR en vue des élections de 2027 montre peu de changements dans les rapports de force entre les principaux partis. L’UDC demeure largement en tête avec 29,9% des intentions de vote et améliorerait même son résultat de 2023. Le PS consolide lui aussi sa deuxième place avec 19,3% des suffrages, soit son meilleur niveau depuis près de vingt ans.

Les partis bourgeois traditionnels poursuivent en revanche leur lent déclin. Le PLR reculerait à 13,3% des voix, tandis que Le Centre tomberait à 12,6%. Le parti centriste reste toutefois derrière son rival libéral-radical, alors que la lutte pour la troisième place est suivie de près à Berne. À terme, ce classement pourrait en effet peser sur l’attribution des sièges au Conseil fédéral.

Autre enseignement du sondage: les partis écologistes ne profitent guère du retour des préoccupations climatiques. Malgré les canicules, la sécheresse et les incendies qui ont marqué l’été 2026, les Verts ne progresseraient que légèrement à 10,3%, tandis que les Verts libéraux atteindraient 7,1%. Les deux formations semblent avoir stoppé leur recul, sans retrouver pour autant la dynamique qui avait marqué les deux précédentes élections fédérales.

Du côté des préoccupations de la population, les primes d’assurance-maladie arrivent largement en tête. Elles devancent le changement climatique et la politique d’asile, qui complètent le trio des principaux défis cités par les personnes interrogées. L’immigration, qui dominait encore largement les débats lors des élections fédérales de 2023, apparaît aujourd’hui moins centrale dans les préoccupations des électeurs.