Qu’attendez-vous du Conseil des Suisses de l’étranger pour les quatre prochaines années?

Modéré par:

Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce.

Les nouvelles élections du Conseil des Suisses de l’étranger pour la législature 2025-2029 auront lieu au printemps. Pour la première fois, 47 sièges seront attribués grâce à une élection directe.

Le Conseil est composé de 140 membres. Il représente les intérêts des Suisses de l’étranger auprès des autorités et du public en Suisse.

En tant que Suisse de l’étranger, qu’attendez-vous des nouvelles et nouveaux délégués du Conseil qui seront élus au printemps? Quels dossiers doivent-ils faire avancer ou, au contraire, freiner?

Traduit de l’allemand par Emilie Ridard

muc161
muc161
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.

Je n'attends plus rien du CSE - comment le pourrais-je si des représentants élus d'Allemagne ne jugent même pas nécessaire de venir à la conférence après les élections pour se présenter aux personnes qui les ont élus?____C'est pour moi un signe clair de manque d'estime. Il n'y a manifestement pas de réel intérêt à connaître les électeurs. On est maintenant élu - le titre est assuré, l'inscription sur le CV est faite.____C'est tout ce que l'on semble vouloir. Et c'est exactement ce que l'on ressent__Des attentes ? J'en avais avant. Plus maintenant.

Luis Wyss
Luis Wyss
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@muc161

La conférence de l'OSE en Allemagne a eu lieu à peine deux semaines après l'annonce des résultats des élections. Avec à peine 30 candidats pour huit places vacantes, la plupart des candidats ne pouvaient pas s'attendre à être élus ; beaucoup s'étaient donc déjà engagés autrement. Les nouveaux élus ont regretté de ne pas pouvoir participer à la conférence en raison de ce court laps de temps.____ Heureusement, ce problème pourra être facilement résolu lors des prochaines élections en espaçant davantage l'élection et la conférence. L'alternative, une élection où les candidats sont déjà sûrs de leur succès, se fait au détriment de la démocratie.____En tant qu'un de ces nouveaux élus, je serais heureux de connaître personnellement vos préoccupations. N'hésitez pas à m'envoyer un e-mail à ce sujet si vous le souhaitez (mon e-mail se trouve sur le site web de l'OSE Allemagne).

Hans Rudolf
Hans Rudolf
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.

Le cahier des charges que vous mentionnez dans votre article ne semble PAS être un cahier des charges pour les candidats à un siège au Conseil des Suisses de l'étranger, mais un cahier des charges pour les coordinateurs de l'élection du Conseil des Suisses de l'étranger (Cahier des charges : Indications pour les coordinateurs des élections directes en ligne
du Conseil des Suisses de l'étranger (CSE) ). En effet, on y lit également dans les exigences : Pas de candidat actif aux élections.

Où puis-je trouver le cahier des charges pour les candidats à un siège au Conseil des Suisses de l'étranger ?

Melanie Eichenberger
Melanie Eichenberger SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Hans Rudolf

Merci beaucoup pour votre question. J'ai maintenant correctement mis en lien le cahier des charges dans l'article. Vous trouverez le cahier des charges en allemand ici :
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/auslandschweizerrat/ASR_Wahlen/Direkte_Online_Wahlen/1.2._Pflichtenheft_DELEGIERTE_ONLINE-Direktwahlen_ASR.pdf

