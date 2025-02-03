Qu’attendez-vous du Conseil des Suisses de l’étranger pour les quatre prochaines années?

Les nouvelles élections du Conseil des Suisses de l’étranger pour la législature 2025-2029 auront lieu au printemps. Pour la première fois, 47 sièges seront attribués grâce à une élection directe.

Le Conseil est composé de 140 membres. Il représente les intérêts des Suisses de l’étranger auprès des autorités et du public en Suisse.

En tant que Suisse de l’étranger, qu’attendez-vous des nouvelles et nouveaux délégués du Conseil qui seront élus au printemps? Quels dossiers doivent-ils faire avancer ou, au contraire, freiner?

