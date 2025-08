Cosa vi aspettate dal Consiglio degli Svizzeri all’estero per i prossimi quattro anni?

Le elezioni del Consiglio degli Svizzeri all’estero per la legislatura 2025-2029 si sono svolte in primavera. Per la prima volta, 47 seggi sono stati attribuiti grazie a elezioni dirette.

Il cosiddetto Parlamento della Quinta Svizzera conta 140 membri. Rappresenta gli interessi di chi vive all’estero in patria.

In quanto svizzero o svizzera all’estero, cosa vi aspettate dai delegati del Consiglio? Quali sono i temi su cui porre l’accento?

