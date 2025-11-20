Conseil fédéral opposé à 6 semaines de vacances pour les apprentis

Keystone-SDA

Les apprentis ne devraient pas bénéficier de plus de semaines de vacances par année. Le Conseil fédéral s'oppose à cinq motions identiques demandant de porter ce nombre de semaines à six, afin de renforcer l'attrait de l'apprentissage.

2 minutes

(Keystone-ATS) Actuellement, les apprentis jusqu’à 20 ans ont droit à cinq semaines de vacances par an, et à quatre semaines s’ils ont plus de 20 ans. La conseillère aux Etats Flavia Wasserfallen (PS/BE) ainsi que les conseillers nationaux Franziska Ryser (Vert-e-s/SG), Simon Stadler (Centre/UR), Marc Jost (PEV/BE) et Fabienne Stämpfli (PVL/BE) souhaitent leur accorder plus de vacances, pour atténuer le désavantage qu’ils ont face aux jeunes qui poursuivent leurs études.

Soutenus au total par près de 60 élus, les motionnaires regrettent que le nombre de personnes qui décident de faire un apprentissage ne cesse de diminuer, alors que le système suisse de formation duale est «un modèle de réussite». Les apprentis permettent de lutter contre la pénurie de main-d’oeuvre qualifiée, et les entreprises qui les emploient sont gagnantes économiquement parlant.

«L’ajout d’une semaine de vacances par an est donc financièrement supportable», écrivent les motionnaires. Ils relèvent également la charge psychologique subie durant l’apprentissage. Offrir davantage de vacances aux jeunes concernés leur permettrait de prévenir les situations de surcharge mentale.

Un atout pour les entreprises

Dans sa réponse publiée jeudi, le Conseil fédéral rappelle que les entreprises ont déjà la possibilité aujourd’hui d’offrir davantage de vacances à leurs apprentis que le minimum légal. Il s’agit d’un atout pour attirer les apprentis.

Par ailleurs, le gouvernement met en garde contre une volonté réduite des entreprises d’engager des apprentis si ceux-ci manquent une semaine de plus au travail. Et de rappeler que les jeunes de moins de 30 ans peuvent déjà demander cinq jours de congé non payés dans le cadre de Jeunesse+Sport. Un projet est sur la table pour porter la durée de ce congé-jeunesse à deux semaines maximum.

Le Conseil fédéral relève encore qu’une table ronde sur la formation professionnelle est prévue. Les conditions générales de l’apprentissage seront examinées, notamment le droit aux vacances.

Une pétition munie de plus de 176’000 signatures en faveur de huit semaines de vacances par an pour les apprentis a été déposée en août à la Chancellerie fédérale.