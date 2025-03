Décès du compositeur valaisan Pierre Mariétan

Keystone-SDA

Pierre Mariétan est décédé, dimanche à Paris, dans sa 90e année, selon une information diffusée par sa famille, jeudi. Le Valaisan est l'un des compositeurs suisses les plus prolifiques de sa génération.

(Keystone-ATS) Interrogé par Keystone-ATS, le conseiller d’Etat valaisan en charge de la culture, Mathias Reynard, a réagi à cette disparition. « Le Canton du Valais salue la mémoire d’un compositeur dont l’œuvre est originale et diverse et qui a consacré un travail connu et reconnu de recherche et d’écriture dans le domaine de l’écologie sonore, notamment au sein du Laboratoire d’acoustique et de musique urbaine. »

« Tant l’œuvre musicale de Pierre Mariétan que ses réflexions philosophiques, esthétiques ou poétiques sont liées au Valais, où il a conduit un programme original d’exploration de l’environnement sonore, en animant notamment les Rencontres Architecture-Musique-Ecologie », rappelle l’élu socialiste.

Lauréat du Prix culturel de l’Etat du Valais en 1999, Pierre Mariétan a déposé ses riches archives manuscrites et sonores à la Médiathèque Valais en 2006, assurant ainsi la conservation et la transmission de son œuvre aux générations actuelles et à venir. » Le Valais perd aujourd’hui l’un de ses ambassadeurs culturels les plus reconnus dans le domaine de la musique », a conclu Mathias Reynard.

Plus de 300 oeuvres

Durant sa longue carrière, Pierre Mariétan a écrit plus de 300 oeuvres instrumentales, orchestrales, numéro-électro-acoustiques et vocales, sans oublier une quarantaine de productions radiophoniques principalement pour Radio France, ainsi que de nombreux dispositifs sonores temporaires ou permanents. Simultanément à la composition, le Valaisan avait entrepris un travail de prise en compte esthétique du son dans l’environnement.

Né en 1935 à Monthey, Pierre Mariétan a étudié au Conservatoire de Genève, à Venise, à la Hochschule für Musik de Cologne et à la Musikakademie de Bâle.

Directeur du Conservatoire de Garges en région parisienne de 1972 à 1977, Pierre Mariétan a également été maître de conférences à l’Université de Paris I puis à Paris VIII, de 1969 à 1988 et à l’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris La Villette dès 1993.

Fondateur en 1966 du Groupe d’étude et réalisation musicale (GERM) et du laboratoire d’acoustique et musique urbaine de l’Ecole d’architecture de Paris la Villette, il a également été producteur de l’atelier de création radiophonique, sur France Culture.