Décès d’un ado à scooter à Lausanne: perte de maîtrise privilégiée

Keystone-SDA

A la suite du décès ce dimanche d’un jeune homme circulant à scooter, le Ministère public vaudois a décidé de communiquer mardi les premiers éléments de son enquête. La thèse d’une perte de maîtrise de la victime, qui portait un casque, est à ce stade privilégiée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Ministère public rend public les premières précisions factuelles établies par l’instruction en raison d’un contexte de grande tension à Lausanne et dans un but de clarification et d’apaisement, écrit-il mardi dans un communiqué.

Ces informations se basent notamment sur les auditions de deux témoins des faits qui circulaient en sens inverse à bord d’une voiture à proximité du lieu de l’accident. Les deux policiers ont également été auditionnés avec le statut de personnes appelées à donner des renseignements, précise-t-il.

