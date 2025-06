Déménagement en vue pour les pompiers lausannois

Keystone-SDA

Les pompiers lausannois pourraient déménager. La Municipalité et le Service de protection et sauvetage (SPSL) ont lancé une étude de relocalisation de la caserne actuellement située rue de la Vigie, sur une parcelle au Mont-sur-Lausanne.

(Keystone-ATS) Située au coeur de la capitale vaudoise, la caserne de la Vigie a été inaugurée en 1953. Aujourd’hui toutefois, l’évolution du centre-ville, avec notamment l’arrivée prochaine du tram, « impacte directement les délais d’intervention », reconnaît la Municipalité.

De plus, « la vétusté des infrastructures actuelles, la saturation des espaces et les contraintes techniques rendent nécessaire la construction d’un nouveau Centre de Secours », ajoute-t-elle vendredi dans son communiqué.

Le futur site au Mont-sur-Lausanne, au sud de l’autoroute, pourrait regrouper les principales entités du SPSL: sapeurs-pompiers, ambulances, détachement poste médical avancé (DPMA), police du feu et direction. Ces locaux offriraient « des conditions de travail optimales à plus de 200 collaboratrices et collaborateurs, renforceraient les synergies entre les entités et permettraient une meilleure réactivité opérationnelle », estime la Ville de Lausanne.

Déménagement vers 2035

La proximité des axes autoroutiers garantirait par ailleurs des délais d’intervention rapides. A noter toutefois qu’une antenne urbaine devrait néanmoins être maintenue, afin de respecter des standards de sécurité.

Le déménagement pourrait être réalisé à l’horizon 2035. Il s’inscrirait dans un calendrier progressif, garantissant la continuité du service à la population.

« Ce projet incarne la vision d’un service public fort », souligne Pierre-Antoine Hildbrand,municipal lausannois en charge de la sécurité. « Il répond aux besoins concrets de nos équipes et anticipe les enjeux de sécurité pour Lausanne et sa région. C’est un choix de responsabilité, pour aujourd’hui et pour les générations futures », ajoute-t-il, cité dans le communiqué.