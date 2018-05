Droits d’auteur

Facebook influencera-t-il les élections suisses de 2019? 22. mai 2018 - 15:00 Le réseau social Facebook prévoit de déployer son bouton controversé «Je suis un électeur» en Suisse avant les élections législatives de l'année prochaine. Les autorités suisses n'ont pas été officiellement informées par l'entreprise américaine, selon les médias helvétiques. Alors que la plateforme numérique de Mark Zuckerberg fait l’objet d’un feu nourri de critiques pour son rôle néfaste lors des dernières élections présidentielles états-uniennes, elle continue de promouvoir un outil apparemment inoffensif qui est censé lutter contre l’absentéisme électoral. Anika Geisel, responsable des Equipes d’assistance à la politique (Politics & Government Outreach Teams) de Facebook a rencontré 20 politiciens de tous les partis à Zurich le 11 avril dernier, rappelle Republik, un magazine d'information en ligne basé à Zurich, dans un récent article: «Le sujet de la réunion était de savoir comment les candidats pourraient bénéficier des outils de campagne de Facebook. Il s'agissait d'un événement promotionnel pour l'entreprise technologique. Un participant a posé une question qui n'avait rien à voir avec les outils de marketing. Facebook déploiera-t-il son fameux bouton ‘Je suis un électeur/I’m a voter’ en Suisse? Oui, la compagnie y travaille, a répondu Anika Geisel.» Selon Republik, ledit bouton devrait être déployé la semaine précédant les élections législatives suisses du 20 octobre 2019, afin de rappeler aux électeurs de se rendre aux urnes. Mais les autorités suisses n'ont pas été officiellement informées. «La Chancellerie fédérale n'a pas connaissance de l'intention de Facebook de déployer un bouton ‘ Je suis un électeur ‘ en Suisse. Facebook ne nous a pas contacté à ce sujet», a déclaré à Republik René Lenzin, de la Chancellerie fédérale. Déjà activé dans 66 pays Le bouton apparaît sur le profil Facebook de certains utilisateurs, leur rappelant leur devoir civique et leur montrant lesquels de leurs amis ont déjà voté. Une option déjà utilisée lors d’élections dans 66 pays, selon le pure player zurichois. Dans le même article, une porte-parole de Facebook justifie: «Nous croyons que l'engagement et la participation sont le moteur de la démocratie. C'est pour ça qu'on rappelle aux gens d’aller voter.» Selon un article détaillé publié dans Das Magazin, hebdomadaire du groupe Tamedia, (repris par la presse britannique), les premiers cas connus d'utilisation du bouton en dehors des États-Unis sont le référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014, le référendum constitutionnel irlandais en 2015 et les élections générales britanniques la même année, lors du référendum Brexit de 2016, de l'élection présidentielle américaine de 2016 et des élections fédérales allemandes de 2017. En ce qui concerne le rôle du bouton dans les élections suisses de l'année prochaine, la porte-parole de Facebook a déclaré à Republik que rien n'avait encore été décidé et que l'entreprise «établirait un dialogue avec les responsables le moment venu». Elle a ajouté que l'entreprise a l'intention d'éviter pour le moment les votations en Suisse. De son coté, Adrian Lobsiger, le préposé fédéral à la protection des données, se plaint à Republik qu'une trop grande partie de sa charge de travail est actuellement liée à Facebook, avant de souligner: «Il existe des instruments de traitement de données numériques qui pourraient être utilisés pour influencer le comportement de vote.» Les électeurs doivent les connaître, a-t-il dit, et les politiciens doivent en être informés. A cette fin, Adrian Lobsiger précise être en train de constituer un groupe d'experts interdépartemental, qui prévoit de se réunir pour la première fois à la fin du mois de mai.