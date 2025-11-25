La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Des frappes pakistanaises en Afghanistan font au moins 10 morts

Keystone-SDA

Au moins dix personnes, dont neuf enfants, ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi lors de frappes du Pakistan sur l'Afghanistan, a annoncé un porte-parole afghan. Les tensions sont vives entre les deux pays après une semaine d'affrontements meurtriers en octobre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «La nuit dernière, vers minuit […] dans la province de Khost, les forces pakistanaises ont bombardé la maison d’un civil […] Neuf enfants (cinq garçons et quatre filles) et une femme ont été tués», a écrit Zabihullah Mujahid sur le réseau social X. Il a fait état d’autres frappes dans les régions frontalières de Kunar et Paktika, ayant fait quatre blessés.

Ces frappes surviennent sur fond de tensions avec Islamabad et au lendemain d’un attentat-suicide contre le quartier général des forces de sécurité pakistanaises dans une province frontalière de l’Afghanistan, qui n’a pas été revendiqué dans l’immédiat.

