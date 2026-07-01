Des manifestants pour le climat surprennent Albert Rösti à Lucerne

Keystone-SDA

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Une douzaine de militants pour le climat ont fait irruption lors de la sortie estivale avec les médias organisée par le conseiller fédéral Albert Rösti. A coups de sifflets, de confettis et de slogans, ils ont critiqué une politique climatique insuffisante.

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(Keystone-ATS) Après que le ministre de l’environnement Albert Rösti eut quitté le bâtiment de la gare en direction de la promenade du lac à Lucerne, plusieurs manifestants pour le climat sont apparus. Les forces de sécurité les ont laissés faire. Le conseiller fédéral est lui aussi resté calme.

Au cours de la promenade d’environ une demi-heure jusqu’au Musée des transports, les militants ont perturbé l’événement par des interpellations. «Cela fait partie de notre démocratie», a réagi M. Rösti, interrogé par Keystone-ATS. Il a dit prendre au sérieux le fait que certaines personnes soient inquiètes.

Le ministre n’a toutefois pas accepté les critiques de fond formulées par les manifestants. «Bien sûr, les conséquences du changement climatique se font énormément sentir, surtout en ce moment.» Mais le Conseil fédéral n’est pas inactif. «Je participe à des conférences internationales, je travaille à l’élaboration d’une nouvelle loi sur le CO2 et je mets en œuvre la loi sur le climat et l’innovation», a énuméré le Bernois.

Il a encore rappelé que la Suisse n’était responsable que d’un pour mille des émissions de CO2. «Le monde entier doit s’y mettre.» Selon lui, ce sont justement les grands émetteurs qui, par leurs conflits armés, réduisent beaucoup de ces efforts à néant.