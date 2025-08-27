Des prix pour Lokal-int, Tabula Musica et Bern ist überall

Le Prix de la culture 2025 du canton de Berne revient à Lokal-int, un espace d'expression artistique situé à Bienne. La Médaille "mitenand-ensemble", distribuée pour la première fois, récompense le centre de compétences Tabula Musica, tandis que le collectif plurilingue Bern ist überall décroche le Prix du bilinguisme dans la culture.

(Keystone-ATS) Chacune de ces entités recevra 20’000 francs lors d’une cérémonie publique organisée le lundi 13 octobre prochain à Langenthal, indique mercredi le canton de Berne dans un communiqué.

Lauréat cette année du Prix de la culture, Lokal-int est un lieu consacré aux arts plastiques contemporains et aux expérimentations culturelles, fondé à Bienne en 2006. Expositions, présentations, spectacles et performances y sont organisés. Le canton de Berne salue «l’engagement indéfectible» de Chri Fautschi, qui gère et fait rayonner le Lokal-int depuis ses débuts.

Remplaçant le Prix de la médiation culturelle, la Médaille «mitenand-ensemble» a pour vocation de récompenser des organisations ou des personnes qui favorisent la participation du public à la vie culturelle. Lauréat de ce prix, Tabula Musica est un centre de compétences pour une musique sans barrières implanté à Liebefeld, sur la commune de Köniz. Il parcourt la Suisse pour offrir un accès à la musique aux enfants, aux jeunes et aux adultes en situation de handicap. Composé de musiciens avec et sans handicap, l’orchestre Tabula Musica évolue à un niveau professionnel.

Enfin, le Prix du bilinguisme dans la culture, décerné pour la troisième fois, revient à Bern ist überall. Ce collectif mixte créé en 2003 regroupe des auteurs et des musiciens de toutes les régions du pays. Il s’engage pour l’égalité de traitement entre les langues, tout en offrant un accès simple à la littérature.