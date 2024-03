Des séances à petits prix à Genève pour célébrer le cinéma suisse

1 minute

(Keystone-ATS) Les films suisses faisant l’objet d’une nomination au Prix du cinéma suisse seront projetés aux Cinémas du Grütli lors de la semaine du 18 au 24 mars. La séance coûtera 5 francs seulement. Les films primés, ceux qui recevront le 22 mars les fameux “Quartz”, seront même projetés gratuitement durant le week-end.

Cette action s’inscrit dans le cadre des nominés au Prix du cinéma suisse, indiquent le département de la cohésion sociale et le département de la transition numérique de la Ville de Genève dans un communiqué, vendredi. Au total, environ 30 films, des longs comme des courts-métrages, seront proposés à un tarif préférentiel.

Parmi les films nominés se trouvent plusieurs créations romandes. Les spectateurs pourront ainsi découvrir “Bisons”, du Fribourgeois Pierre Monnard, “Blackbird Blackbird Blackberry”, d’Elene Naveriani, produit par la société genevoise Alva Film, ou encore “La voie royale”, du Valaisan Frédéric Mermoud.

Le Prix du cinéma suisse récompense chaque année depuis 1998 les films les plus remarquables et les principaux protagonistes de la création cinématographique suisse. La cérémonie de remise des prix se déroule en alternance entre Genève et Zurich. Cette année, elle aura lieu au bord de la Limmat.