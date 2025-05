Des silhouettes pour prévenir les accidents sur la route Blanche

Keystone-SDA

La commune de St-Cergue (VD) et le canton de Vaud s'associent dans le cadre d'une action de prévention sur la route Blanche, reliant Nyon à St-Cergue, et réputée pour ses accidents dramatiques. Jusqu'à la fin octobre, des silhouettes se dresseront à l'endroit où des destins ont basculé.

(Keystone-ATS) Les silhouettes seront de deux couleurs différentes: « noires pour les personnes décédées, rouges pour les personnes aux blessures graves », a fait savoir la police cantonale vaudoise lundi dans un communiqué. Elles auront pour but de sensibiliser les automobilistes, les motocyclistes et les autres usagers de la route aux conséquences d’une conduite dangereuse.

Entre 2014 et 2024, la gendarmerie est intervenue sur 71 accidents graves ayant entraîné la mort de 4 personnes et occasionné 73 blessés graves. Pourtant, « si chacune et chacun veille à pratiquer une conduite adaptée sur ce tronçon, la route Blanche pourrait ne plus être réputée pour ses accidents tragiques », souligne le document.

C’est la deuxième année consécutive qu’une telle opération de sensibilisation est menée de concert par la Police cantonale vaudoise, la Direction générale de la mobilité et des routes et la Commune de St-Cergue. L’an dernier, des cœurs indiquaient les emplacements de graves accidents.