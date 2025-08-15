La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Deux femmes alémaniques visent la présidence du Centre au Parlement

Keystone-SDA

Les conseillères nationales Maya Bally et Yvonne Bürgin sont candidates à la présidence du groupe parlementaire du Centre au Parlement. Le délai d'inscription courait jusqu'à vendredi midi. Aucune autre candidature n'a été annoncée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’élection aura lieu lors de la séance du groupe parlementaire le 16 septembre, indique le parti vendredi dans un communiqué. Les candidatures seront examinées et des auditions organisées d’ici là.

La candidature de l’Argovienne Maya Bally n’a été connue qu’à la fin du délai d’inscription, tandis que la Zurichoise Yvonne Bürgi avait déjà signifié son intérêt quelques jours plus tôt. Le groupe parlementaire du Centre recherche une nouvelle présidence en raison de la nomination du Valaisan Philipp Matthias Bregy à la tête du parti.

