Deux hommes de 24 et 43 ans victimes des explosions à Nussbaumen

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Les deux personnes tuées dans les explosions survenues jeudi dans un parking souterrain à Nussbaumen (AG) sont un Italien de 43 ans et un Suisse de 24 ans. La police suppose que des feux d’artifice sont à l’origine des explosions.

Les enquêteurs pensent qu’une batterie de feux d’artifice a provoqué les explosions, mais pas des explosifs à proprement parler, a indiqué vendredi Daniel Wächter, porte-parole de la police cantonale argovienne, lors d’une conférence de presse à Nussbaumen. L’enquête se poursuit.

La statique des bâtiments est en cours d’examen. Des voitures ont été déplacées afin de réduire la charge sur le plafond au-dessus du parking souterrain. Une pelleteuse a transporté des débris hors du parking.

Electricité coupée

Le centre commercial situé juste à l’entrée du parking souterrain était ouvert vendredi. Une pizzeria, un salon de coiffure et un magasin d’optique ont été endommagés. L’électricité a été coupée dans tous les bâtiments. Le courant sera rétabli progressivement, a précisé la police. Sur un des immeubles locatifs, on peut voir des stores tordus, des persiennes qui pendent de travers et des fenêtres brisées.

Les explosions ont provoqué un choc dans la commune. On ne voit des images similaires que dans les régions en guerre, a déclaré Bettina Lutz-Güttler, présidente de la commune d’Obersiggenthal (AG), dans une vidéo du Blick. Nussbaumen fait partie de la commune d’Obersiggenthal.

Une centaine d’habitants évacués

Les autorités ont organisé des lieux d’hébergement pour les personnes évacuées des immeubles locatifs situés au-dessus du parking souterrain. Une centaine de personnes ont été évacuées. Certains locataires ont déjà pu regagner leur logement.

La police a été informée jeudi peu avant 19h00 que des explosions se sont produites dans le parking souterrain. Un incendie s’est propagé sur plusieurs étages d’un des immeubles locatifs. Deux morts ont été retrouvés dans le parking. Onze personnes ont été légèrement blessées. Elles ont toutes pu retourner à leur domicile.

Un important dispositif de pompiers et de secouristes a été déployé. Les travaux d’extinction se sont achevés dans la nuit. Aucune autre personne n’a été retrouvée morte ou blessée. Les dégâts matériels sont considérables.