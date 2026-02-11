La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Deux objets en votation fédérale le 14 juin

Keystone-SDA

Le peuple suisse se prononcera le dimanche 14 juin sur deux objets fédéraux. Il votera sur l'initiative populaire de l'UDC "Pas de Suisse à 10 millions!" et sur la réforme du service civil, combattue par référendum, a décidé mercredi le Conseil fédéral.

(Keystone-ATS) L’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d’ici 2050. Le Conseil fédéral et le Parlement devraient prendre des mesures dès que la population dépasse les 9,5 millions. Ils rejettent l’initiative, sans contre-projet.

La deuxième votation concerne le durcissement des conditions d’accès au service civil. La réforme, adoptée par le Parlement, veut faire baisser le nombre de personnes qui quittent l’armée pour le service civil. Le but est de faire passer le nombre d’admissions annuelles de 6600 à 4000.

Les Jeunes Vert-e-s et la Fédération suisse pour le service civil (CIVIVA) ont déposé quelque 57’000 signatures contre le projet. Ils dénoncent un «démantèlement du service civil».

