Dispositif pour renforcer les liens entre la culture et l’inclusion

Keystone-SDA

Le canton du Valais lance le dispositif "culture et cohésion sociale", fruit d’une collaboration entre les services de la culture et de l’action sociale. Ce nouveau programme vise à renforcer les liens entre culture, cohésion et inclusion, en soutenant des projets et des structures oeuvrant pour un accès à la culture pour tous.

(Keystone-ATS) S’inscrivant dans les priorités cantonales en matière de politique culturelle, sociale et sanitaire, ce nouveau concept prévoit le financement de projets innovant, «ayant pour but d’encourager la participation active des publics à l’offre culturelle, tout en favorisant le lien social», explique mardi l’Etat du Valais dans un communiqué.

Le premier volet du dispositif intitulé «croisées» soutient des initiatives culturelles destinées à favoriser l’inclusion sociale et le dialogue interculturel. Les projets doivent être portés par une structure culturelle professionnelle, en partenariat avec une institution sociale, médico-sociale ou sanitaire ou accueillant des publics empêchés au sens large.

Ils peuvent concerner la participation culturelle, la création partagée ou des actions de médiation menées dans des domaines variés (littérature, arts visuels, musique, arts de la scène, cinéma, patrimoine). Chaque projet peut bénéficier d’un soutien financier allant jusqu’à 20’000 francs, pour un budget total de 60’000 francs au maximum.

Développer l’accessibilité

Le second volet dénominé «objectif culture inclusive» encourage la transformation des structures culturelles valaisannes vers davantage d’inclusion et de représentativité. Les projets, portés par des institutions culturelles en partenariat avec des acteurs des secteurs sociaux ou sanitaires, peuvent aborder différents axes, comme l’accessibilité ou la suppression de barrières techniques ou architecturales.

Chaque projet peut bénéficier d’un soutien jusqu’à 30’000 francs, incluant un accompagnement par un ou une experte en inclusion culturelle mandaté par le canton, pour un budget total de 90’000 francs au maximum.