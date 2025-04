Drogue: la vague de violences n’épargnera pas la Suisse (police)

Keystone-SDA

Ce n'est pas une question de temps avant que la Suisse ne connaisse une escalade de la violence liée au trafic de drogue comme d'autres pays en Europe, estime le chef de la police judiciaire fédérale. Des tirs liés à ces milieux ont déjà eu lieu en Suisse, relève-t-il.

1 minute

(Keystone-ATS) Des « pays réputés calmes, comme la Belgique, la Hollande et la Suède, sont aujourd’hui touchés par des fusillades et des règlements de comptes, y compris à l’explosif […] Il n’y a aucune raison de penser que la Suisse y échappera. Ce sera tôt ou tard », ajoute Yanis Callandret dans un entretien diffusé samedi par 24 Heures et la Tribune de Genève.

Cette hausse de la violence est en partie provoquée par la vague de cocaïne qui déferle sur l’Europe, précise-t-il. Les « groupes criminels sont organisés à l’échelle internationale. Leur but est de faire de l’argent, de s’imposer sur la place économique ».