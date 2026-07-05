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EasyJet annonce un «accord de principe» sur un rachat par un fonds

Keystone-SDA

La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé dimanche avoir conclu un "accord de principe" sur les principaux termes d'une offre de rachat par la société d'investissement américaine Castlelake, qui valoriserait l'entreprise à plus de 5 milliards de livres.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le conseil d’administration d’EasyJet se dit «disposé à recommander aux actionnaires» d’accepter cette proposition à 6,90 livres par action «si une intention ferme» était déposée d’ici le 3 août, nouvelle date limite fixée pour l’opération.

«Il n’existe aucune certitude qu’une offre ferme sera déposée», souligne la compagnie aérienne dans son communiqué.

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