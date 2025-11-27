Echec de l’initiative pour un jardin du souvenir pour les animaux

Keystone-SDA

Genève ne débattra pas sur la création d'un jardin du souvenir pour les animaux de compagnie. L'initiative législative cantonale visant à permettre aux propriétaires d'animaux domestiques de laisser leurs cendres dans un lieu où ils pourront venir se recueillir n'a pas été déposée.

(Keystone-ATS) La liste de signatures appuyant l’initiative «Pour un jardin du souvenir en faveur de nos animaux de compagnie» n’a pas été déposée auprès du Service des votations et élections, constate jeudi la Chancellerie d’Etat dans la Feuille d’avis officielle. Le délai pour produire les 4212 signatures valables nécessaires à l’aboutissement du texte était fixé à mardi.

Lancée fin juillet, l’initiative demandait la création d’un jardin du souvenir dans le cimetière de Saint-Georges, en Ville de Genève, ou dans un autre cimetière du canton. En septembre, le Conseil municipal de la Ville de Genève a envoyé la pétition «Pour un cimetière des animaux à Genève» à l’exécutif pour qu’il rédige un rapport sur le sujet.

Contrairement à d’autres cantons, Genève ne dispose pas d’un jardin du souvenir pour déposer les cendres d’animaux domestiques. Le premier lieu du genre en Suisse romande a ouvert à Lausanne en 2001, tandis qu’il est même possible d’être inhumé avec son animal de compagnie dans le cimetière animalier de Läufelfingen (BL).