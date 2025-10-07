La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Equateur: le cortège présidentiel attaqué lors d’une manifestation

Keystone-SDA

Le président de l'Équateur, Daniel Noboa, est sorti indemne d'une attaque visant le cortège présidentiel dans le sud du pays, dans un contexte de manifestations indigènes contre son gouvernement, a annoncé mardi le gouvernement.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «500 personnes sont apparues et ont commencé à jeter des pierres (sur le cortège présidentiel, ndlr) et, évidemment, il y a aussi des traces de balles sur la voiture du président», a déclaré à la presse la ministre de l’Environnement et de l’Énergie, Inés Manzano, assurant que le président en est sorti indemne. Sur X, la présidence a évoqué une «attaque» et partagé une vidéo montrant des gens lancer des projectiles sur un véhicule.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

