Espagne: incendie toujours actif dans un site classé à l’Unesco

Keystone-SDA

Les vents rendent "très difficile" lundi la lutte contre l'incendie qui ravage le site de Las Médulas, site touristique espagnol classé au Patrimoine mondial de l'Unesco, et qui a entraîné l'évacuation de centaines de personnes, ont indiqué les autorités régionales.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La vague de chaleur qui frappe l’Espagne depuis une semaine, avec des températures avoisinant les 40°C, a donné lieu à de multiples incendies de forêt dans tout le pays. La Castille-et-León a enregistré 13 incendies en seulement trois jours, a déclaré à la presse Juan Carlos Suárez-Quiñones, conseiller pour l’Environnement de Castille-et-León, une région du nord-ouest du pays, soulignant que beaucoup d’entre eux sont intentionnels.

La lutte contre celui de Las Médulas, qui a fait quatre blessés, va « être très difficile » en raison des « mauvaises » conditions météorologiques et des vents « jusqu’à 40 kilomètres par heure » attendus, a déclaré en conférence de presse .

« Nous n’autoriserons pas le retour des » quelque 700 personnes évacuées tant que la sécurité dans leurs localités ne sera pas garantie, a déclaré M. Suárez-Quiñones.

Las Médulas, site touristique de la région d’El Bierzo classé au Patrimoine mondial de l’Unesco en 1997, sont d’anciennes mines d’or romaines du Ier siècle qui ont été abandonnées deux siècles plus tard et que le temps a entourées de verdure et d’arbres, désormais en cendres.

« Une fois les incendies encore actifs contrôlés (…) le ministère de la Culture, du Tourisme et du Sport réalisera une première évaluation technique pour déterminer le degré d’atteinte au patrimoine », a informé le gouvernement de Castille-et-León dans un communiqué.

Au Portugal aussi

Le Portugal voisin lutte lundi contre trois grands incendies, principalement dans le nord et le centre du pays.

L’incendie le plus préoccupant est à Trancoso, dans le centre du pays. Cet incendie, actif depuis samedi, mobilise encore un dispositif important: plus de 650 pompiers soutenus par six moyens aériens.

Il y a six blessés légers, dont trois pompiers, selon un bilan de la Protection civile cité par l’agence Lusa, qui précise toutefois que la situation évolue favorablement.

