Exposition de photographies dans les métairies autour de Chasseral

Une exposition, nommée "Chasseral - Vues de loin", sera visible dans onze métairies du Parc régional Chasseral, du 21 août au 31 octobre. Dix événements vont accompagner l'événement pour lancer des réflexions sur l'avenir de ce sommet emblématique.

(Keystone-ATS) « Les huit photographes bénévoles, membres de l’Observatoire photographique du paysage du Parc Chasseral, ont choisi des points de vue éloignés du sommet, accessibles via des chemins pédestres. Des sortes de belvédères naturels d’où chacun peut découvrir un panorama remarquable sur le Chasseral et vivre une expérience différente avec ce massif », a indiqué lundi le Parc régional Chasseral.

En complément à cette exposition, le Parc assurera lors de dix événements prévus dans les métairies une permanence pour ouvrir le dialogue sur l’avenir du Chasseral. Des récits et anecdotes sur la vie des métairies, du cinéma pastoral, des marches-débats ou des chantiers nature seront proposés.

Les personnes présentes lors de ces activités pourront exprimer leurs idées, envies et avis sur le futur de Chasseral. Un set de table et une boîte à idées seront mis à disposition. Ces avis seront analysés durant l’hiver.

Nombre croissant de visiteurs

Cette exposition et les permanences qui l’accompagnent font partie du projet « Objectif Chasseral », mené par le Parc régional Chasseral sous l’égide de la Fondation Grand Chasseral, en partenariat avec Jura bernois.Bienne, Grand Chasseral Tourisme et les principales communes concernées. « Cette démarche entend à long terme répondre aux préoccupations grandissantes de la part des communes et de la région du Grand Chasseral », peut-on lire dans le communiqué.

Au coeur des enjeux: l’accueil d’un nombre croissant de visiteurs, la conciliation des usages entre agriculture et tourisme, la préservation des qualités naturelles et paysagères du lieu, l’identité du site et son originalité et sa gouvernance.