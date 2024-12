Une bonne nouvelle année, et une requête de notre part

Chères lectrices, chers lecteurs, chères amies et chers amis de Swissinfo,

4 minutes

Ce qui fait bouger le monde – et vous fait avancer dans celui-ci – met aussi en mouvement Swissinfo et la Suisse dans son ensemble.

Il s’agit des grands thèmes qui se reflètent souvent dans les petits moments de notre quotidien: la crédibilité des valeurs occidentales, les questions relatives aux droits humains et aux sanctions internationales, la démondialisation et les nouveaux paradigmes de pouvoir au sein de l’ordre mondial. Ces tendances ont été associées à des élections importantes à l’échelle globale, qui ont elles-mêmes marqué le paysage géopolitique.

Il y a aussi eu des changements dans les dynamiques commerciales, notamment dans le contexte des relations entre les États-Unis et la Chine, et des inquiétudes face aux risques environnementaux. La Suisse a connu cette année de graves intempéries et inondations. 2024 aura aussi marqué l’entrée de l’intelligence artificielle dans notre quotidien.

Au milieu de tout cela se trouve la Suisse, l’un des pays les plus mondialisés du monde.

Les malentendus et les tensions creusent de plus en plus de fossés dans ce monde. Il faut donc des personnes et des médias qui construisent des ponts. Et c’est précisément la responsabilité que nous assumons. Depuis 90 ans, nous misons sur un journalisme suisse de fond et encourageons le dialogue interculturel et la compréhension globale des différents points de vue.

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935

Nous sommes heureux d’avoir pu atteindre environ 40 millions de personnes dans le monde avec notre offre en 2024 – ce résultat est une source de motivation pour l’année prochaine. Toute l’équipe de Swissinfo vous remercie chaleureusement de votre fidélité. Nous formons une équipe d’une centaine de professionnels et de professionnelles des médias, à laquelle s’ajoutent de nombreux et de nombreuses pigistes. Depuis 1935, nous sommes la «voix de la Suisse dans le monde». Un rôle que nous continuerons d’endosser en 2025 grâce à un journalisme informé, clair et parfois même surprenant.

Swissinfo continuera de se pencher sur les questions de géopolitique et les thèmes en rapport avec la Genève internationale, les développements mondiaux de la démocratie et de la science suisse dans le monde. Nous mettrons en évidence l’interconnexion globale des multinationales des industries pharmaceutique et alimentaire et continuerons à traiter des questions relatives à l’identité, la culture et la société suisses.

Pourquoi Swissinfo reste nécessaire en 2025

Mais Swissinfo et l’ensemble du mandat pour l’étranger de la Suisse et de la SSR seront confrontés l’an prochain à des décisions politiques très importantes, qui remettent en question l’avenir de la seule entreprise de médias internationale de Suisse.

Notre futur est suspendu au paquet d’économies que le Conseil fédéral a proposé en septembre et qui prévoit de supprimer une moitié du financement du mandat pour l’étranger – celui-ci inclut, en plus de Swissinfo, tvsvizzera.it, 3SAT et TV5 Monde. Une voix forte de la Suisse à l’étranger renforce sa position économique, communique sa politique de neutralité et améliore la perception de la science et de la culture suisses à l’étranger. Comment le Conseil fédéral est-il parvenu à la conclusion que ces prestations ne méritaient plus d’être soutenues?

Un démantèlement de cette offre aurait des conséquences radicales pour la Suisse et son espace informationnel ouvert. Si vous effectuez une recherche sur la Suisse en anglais, en espagnol ou en russe depuis l’étranger, vous trouverez aujourd’hui en premier lieu des contenus de Swissinfo. Sans cette présence, les internautes américains, chinois ou russes ne trouveront plus de résultats actualisés dans leur langue et n’auront plus la certitude que les informations qu’ils et elles trouvent sur la Suisse sont crédibles.

Et pour finir, une requête

Écrivez-nous pour nous dire pourquoi Swissinfo restera selon vous nécessaire dans le futur ou ce que nous pouvons améliorer afin que nous puissions continuer à vous être utiles. Écrivez-nous aussi si vous n’en êtes pas convaincu, nous sommes ouverts et nous réjouissons de la discussion.

Au nom de toute l’équipe de Swissinfo, nous vous souhaitons une bonne et heureuse nouvelle année, avec moins de tensions politiques et beaucoup d’opportunités.

Meilleures salutations,

Larissa Bieler, directrice de Swissinfo

Texte traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/dbu