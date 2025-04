Fermeture nocturne de l’A12 entre Vaulruz, Bulle et Rossens

Keystone-SDA

L'autoroute A12 sera fermée à la circulation dans la nuit de mercredi à jeudi entre les jonctions de Vaulruz et Bulle puis entre celles de Rossens et Bulle. Une déviation sera mise en place.

1 minute

(Keystone-ATS) Le tronçon entre Vaulruz et Bulle, direction Fribourg, et celui entre Rossens et Bulle, direction Vevey, seront fermés de 22h00 mercredi à 04h30 jeudi, annonce l’Office fédéral des routes (OFROU) mardi dans un communiqué.

Cette fermeture est effectuée afin de rétablir les marquages provisoires du chantier de prolongation des bretelles de sortie à la jonction de Bulle. Comme ces travaux sont sensibles aux conditions météorologiques, ils sont susceptibles d’être reportés si celles-ci sont mauvaises, précise l’OFROU.