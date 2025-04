Feu de forêt: milliers d’évacuations dans le New Jersey

Keystone-SDA

Quelque 3000 habitants de l'Etat américain du New Jersey ont dû évacuer en raison de la progression rapide d'un feu de forêt, qui a déjà consumé plus de 3000 hectares et menace plus de 1300 bâtiments, ont rapporté mardi les autorités.

(Keystone-ATS) A 22H30 locales mardi (04H30 en Suisse mercredi), l’incendie, qui fait rage dans le comté d’Ocean (nord-est), était « maîtrisé à 10% », a écrit sur son compte X le service des feux de forêt du New Jersey.

« Environ 1320 structures menacées, environ 3000 habitants évacués », a précisé la même source, faisant état de « 8500 acres (3440 hectares) » brûlées.

A peine deux heures auparavant, l’autorité évoquait un peu moins de 1300 hectares touchés.

D’après les médias locaux, le feu s’est déclaré dans les pinèdes du New Jersey, l’une des plus vastes zones protégées de la côte Est du pays, dans un Etat placé en mars sous une alerte sécheresse.

Le comté touristique d’Ocean se situe à environ 110 kilomètres de New York.