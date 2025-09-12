La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Feu vert de la Comco à la fusion Baloise-Helvetia

Keystone-SDA

Baloise et Helvetia ont décroché le feu vert de la Commission de la concurrence (Comco) pour leur projet de rapprochement, après avoir déjà obtenu l'aval des autorités européennes. La fusion des deux assureurs devrait être sous toit le 5 décembre prochain.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Sous réserve de l’obtention des dernières autorisations nécessaires, l’action Baloise sera alors négociée en Bourse pour la dernière fois, pour faire place dès le 8 décembre à une action Helvetia Baloise, indiquent vendredi les deux assureurs.

Les fiançailles des sociétés rhénane et saint-galloise avaient été officialisées en avril et leurs actionnaires respectifs avaient octroyé leur bénédiction au projet dès le mois suivant.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
17 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
34 J'aime
25 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision