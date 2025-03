Fin de l’édition 2025 du carnaval de Bâle

Keystone-SDA

Le carnaval de Bâle s'est terminé jeudi au petit matin. Il s'est déroulé de manière paisible et dans la joie. Des jeunes gens ont gâché, cependant, la fête dans le quartier du Petit-Bâle lors des deux dernières nuits en s'en prenant à la police ou à des carnavaliers.

(Keystone-ATS) Dans la nuit de mercredi à jeudi, des adolescents et des jeunes gens se sont rassemblés dans une rue du Petit-Bâle et ont importuné, sans raison, des personnes qui fêtaient la fin du carnaval. Ils les ont aspergées de boissons, voire de spray au poivre ou leur ont jeté dessus des confettis ramassés au sol, indique le département cantonal de la justice et de la sécurité.

La jeune bande a aussi allumé des pétards. Lors de l’intervention de la police qui a contrôlé et emmené l’un des fauteurs de troubles au poste, les agents ont été filmés et dérangés dans leur travail.

Policiers agressés la veille

La nuit précédente, un groupe de 50 à 70 jeunes avaient déjà provoqué et même agressé physiquement des policiers dans le même quartier. Certains ont tenté de briser des vitrines.

Au total, les secours sont intervenus à 44 reprises en trois jours et trois nuits, principalement en raison de la surconsommation d’alcool. Les pompiers ont été sollicités cinq fois.

La police a aussi pris en charge 15 enfants qui avaient perdu les personnes qui les accompagnaient. Elle a également saisi 194 vélos mal garés. Dès jeudi à 04h00, la voirie a éliminé 350 tonnes de déchets. Vers 09h00, les rues étaient à nouveau propres et débarrassées des confettis.

De Donald Trump à l’Eurovision

Les « trois plus beaux jours » des Bâlois s’étaient ouverts lundi à 04h00 avec le traditionnel « Morgestraich » en présence. L’après-midi, plus de 440 cliques, chars et groupes, soit plus de 11’400 personnes, ont défilé devant des dizaines de milliers de spectateurs. Le deuxième grand cortège a lieu mercredi après-midi.

Cette année, les thèmes favoris des cliques ont été le Concours Eurovision, le 100e anniversaire de la naissance de Jean Tinguely, les problèmes au sein de la police de Bâle-Ville, l’invasion de scarabées japonais, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et celui de Xherdan Shaqiri au FC Bâle.

La prochaine édition du carnaval de Bâle est prévue du 23 au 25 février 2026. Le carnaval de Bâle est le plus grand de Suisse. Il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO depuis 2017.