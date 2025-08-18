Fin de la valeur locative: classe moyenne gagnante, selon un comité
La Suisse doit abolir la valeur locative, un impôt "injuste". Un comité interparti bourgeois a plaidé lundi pour un "oui" le 28 septembre en votation. La réforme allègera la charge de la classe moyenne, notamment des jeunes familles et des retraités, selon lui.
(Keystone-ATS) «Les propriétaires de logement doivent payer des impôts sur un revenu qu’ils ne perçoivent jamais», a critiqué ce comité de représentants du Centre, du PLR, des Vert’libéraux et de l’UDC dans un communiqué.
Il a appelé le peuple à abolir la valeur locative. La réforme bénéficiera aux retraités. Elle renforcera aussi les chances des jeunes familles d’accéder à la propriété.
Le Parlement a supprimé en décembre la valeur locative. En contrepartie, les intérêts de la dette hypothécaire et les frais d’entretien et de rénovation de l’immeuble ne sont plus que partiellement déductibles.
Il a aussi prévu un impôt spécial sur les résidences secondaires occupées principalement par leur propriétaire. Les cantons touristiques pourront ainsi compenser les pertes fiscales, selon le comité.