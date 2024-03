Formation des enseignants du primaire : le référendum fait le plein

(Keystone-ATS) A Genève, la gauche et les syndicats d’enseignants ont annoncé mercredi avoir déposé 11’053 signatures en faveur de leur référendum qui s’oppose à la réduction de quatre à trois ans de la durée de formation des enseignants du primaire. Ce nombre correspond environ au double du nombre de signatures requises.

Cette réforme concernant les exigences de formation des enseignants du primaire avait été votée en février dernier par la majorité de droite du Grand Conseil. Lors des débats, ses partisans avaient relevé que le cursus de formation des maîtres du primaire dans les Hautes écoles pédagogiques romandes était de trois ans.

Pour le comité référendaire, la formation universitaire proposée actuellement à Genève est parfaitement adaptée et on ne devrait pas y toucher. Elle offre un haut degré d’expertise, en phase avec la complexité des situations et des besoins dans un canton urbain. Elle répond aussi aux enjeux de la mise en oeuvre de l’école inclusive.

Les référendaires soulignent également qu’au niveau international, la formation du personnel enseignant à l’école primaire dure quatre ans voire plus. S’appuyant sur des études, ils notent une corrélation entre la qualité et la longueur de la formation des enseignants et les résultats scolaires de leurs élèves.