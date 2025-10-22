Fribourg: campagne pour s’engager lors des communales 2026

Keystone-SDA

L'Etat de Fribourg veut encourager les citoyens à s'engager pour leur commune. Il lance à cet effet, avec l'Association des communes fribourgeoises (ACF), la campagne "Level UP - Communales 26" en vue des élections communales générales de mars prochain.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Les communales représentent une échéance majeure pour le bon fonctionnement de notre démocratie», a relevé le conseiller d’Etat Didier Castella. Le ministre chargé des institutions a présenté mercredi le projet en compagnie du député David Fattebert, président de l’ACF, et de la syndique de Morat Petra Schlüchter.

Les partenaires ont instauré plusieurs actions, afin de motiver les citoyennes et citoyens à participer aux élections de mars 2026. «Non seulement en se rendant aux urnes, mais également en se portant sur les listes de candidatures», ont insisté les intervenants lors d’une conférence de presse tenue dans la cité médiévale.

Figurer sur les listes

Pour que les Fribourgeois puissent choisir leurs représentants, il est important que des candidats s’engagent sur les listes électorales. «Cependant, il n’est pas forcément aisé de saisir le sens d’un engagement communal sans avoir un proche déjà impliqué». D’où l’idée de lancer la campagne «Level Up – Communales 26».

Cette dernière doit «permettre de valoriser l’engagement avec des vidéos, des carrousels et une page web qui centralise toutes les informations utiles» aux prochaines élections communales du canton de Fribourg. L’outil s’articule autour de trois axes qui ont été retenus pour «mettre en lumière le sens de l’engagement».

Il s’agit déjà d’étoffer ses compétences, puis de créer son réseau et, enfin, de faire entendre sa voix. L’objectif est d’atteindre toutes les générations en valorisant la fonction milicienne et en rappelant que «l’engagement est du temps offert à la communauté, mais aussi un gain de compétences individuelles multiples».

Kit pour les communes

Premier acteur concerné, les communes disposent désormais d’un «kit» visant à promouvoir l’engagement réalisé avec la société Up to You. Elles peuvent réaliser elles-mêmes, avec un smartphone, une vidéo invitant à s’engager et l’agence de communication se charge de la production, avant de leur remettre le produit fini pour diffusion.

L’ensemble de la campagne, au visuel inspiré des «premiers jeux vidéo», invite à «gagner des niveaux» en s’engageant. Pour mémoire, les élections communales générales se dérouleront les dimanches 8 mars pour le 1er tour et 29 mars pour le 2e tour. Elles consistent à renouveler les autorités exécutives et législatives pour cinq ans.