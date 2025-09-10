Fribourg: début des travaux pour la route Grangeneuve-Agroscope
Les travaux en vue de la réalisation de la route de liaison Grangeneuve-Agroscope, dans le canton de Fribourg, démarreront lundi pour s'étaler jusqu'en juillet prochain. Le Conseil d’Etat a approuvé le crédit d’engagement nécessaire, soit 1,85 million de francs.
(Keystone-ATS) La nouvelle route servira uniquement à la mobilité douce, aux transports publics et aux véhicules agricoles, a indiqué mercredi la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME). Elle améliorera la desserte en transports publics de Grangeneuve et d’Agroscope.
L’objectif vise à renforcer également les synergies entre les deux sites, précise le communiqué. Pour rappel, le campus Grangeneuve-Posieux est constitué de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (Grangeneuve) et d’Agroscope, entité du réseau de centres de recherches agronomiques de la Confédération.