Fribourg: des préfectures présentées comme « autorité de proximité »

Keystone-SDA

Les sept préfectures fribourgeoises tirent à nouveau un bilan favorable au terme de l'exercice écoulé. Elles se décrivent plus que jamais comme une "autorité de proximité" avec les citoyens et les autorités communales, en accomplissant des tâches multiples.

(Keystone-ATS) Celles-ci ont trait notamment aux permis de construire, aux ordonnances pénales, aux manifestations, aux mises en bière et aux autorisations d’exploitation. Le bilan a été présenté mardi à Meyriez par le préfet de la Singine Manfred Raemy, qui préside la conférence faîtière après le départ en retraite de Willy Schorderet.

L’an passé, l’organe a pris position à 16 reprises dans le cadre de consultations cantonales, « contribuant activement à l’élaboration des politiques publiques », précise le communiqué. Pour gérer toutes leurs missions, les préfectures comptaient 61 collaborateurs (44,4 équivalents plein temps, EPT), soit une hausse de 0,3 EPT sur un an.

Portes ouvertes

Les éléments présentés à la presse par Manfred Raemy « témoignent de l’engagement constant des préfets pour garantir un lien fort entre les régions et les autorités cantonales, dans un esprit de service public et de proximité ». Ce sujet en particulier a été « creusé » par le préfet de la Gruyère, Vincent Bosson.

L’élu est revenu sur l’événement « bienvenu au coeur du district », organisé le 14 mars de cette année. La première édition de la journée des portes ouvertes des préfectures a été marquée par une participation de près de 1500 personnes, a relevé Vincent Bosson, venues pour échanger et découvrir l’échelon administratif.

Pour illustrer la proximité avec les citoyens, le préfet de la Gruyère s’est aussi penché sur les conciliations organisées par les préfectures. En 2024, dans le domaine pénal, pas moins de 297 tentatives de conciliation ont été menées, dont 170 ont abouti. La conciliation permet de résoudre des conflits rapidement.

Conseil d’Etat

« Et d’éviter les longues procédures judiciaires et les tensions durables », a rappelé Vincent Bosson. Il a aussi noté que la conciliation ne se limite pas aux affaires pénales. « Elle s’exerce également dans le cadre de recours administratifs, de procédures de surveillance générale et de relations avec les communes ».

En 2024, la conférence s’est réunie à 11 reprises, « témoignant de la vitalité du dialogue interrégional et de l’importance des sujets ». Les préfets ont encore multiplié les échanges avec les autorités cantonales. Sans oublier les réunions avec les préfets du canton de Berne, dans une logique de coopération intercantonale.