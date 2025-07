Fribourg: deux accidents de la route avec plusieurs blessés graves

Deux accidents de la route ont fait trois blessés graves et deux plus légers mercredi dans le canton de Fribourg, à Domdidier et à Prez-vers-Noréaz. Dans le premier, un passager de 43 ans a été grièvement touché, tout comme un enfant de trois ans assis à l'arrière.

(Keystone-ATS) A Domdidier, une femme de 20 ans conduisait sa voiture depuis Dompierre et une automobiliste de 39 ans circulait dans la direction opposée, a indiqué jeudi la police cantonale fribourgeoise. Peu avant l’entrée du village de Domdidier, les deux véhicules sont entrés en collision, pour une raison encore inconnue.

Sous la violence du choc, la voiture conduite par la femme de 39 ans s’est renversée, celle-ci n’étant toutefois pas blessée. En revanche, les pompiers ont dû libérer son passager de 43 ans. L’homme a été grièvement blessé, tout comme un enfant de trois ans. Une ambulance les a transportés tous les deux à l’hôpital.

La conductrice de 20 ans a été légèrement touchée et pour sa part s’est rendue à l’hôpital pour un contrôle.

Collision frontale aussi

L’autre accident a impliqué trois véhicules. Un homme de 23 ans circulait de Grandsivaz en direction de Prez-vers-Noréaz. Peu avant le 60 km/h, pour des raisons encore inconnues, il s’est déporté sur la voie opposée et a percuté deux voitures de plein fouet qui venaient en sens inverse, conduits par des hommes de 61 et 56 ans.

L’individu de 23 ans a été grièvement blessé dans la collision. L’homme de 56 ans a été quant à lui légèrement blessé. Ils ont été transportés tous deux en ambulance à l’hôpital, alors que la personne de 61 ans n’a pas été blessée. Les pompiers ont dû neutraliser les hydrocarbures.

Dans les deux cas, la police a fermé les routes, pendant quatre heures et demie à Domdidier et une heure et demie à Prez-vers-Noréaz. A chaque fois, une déviation a été mise en place. Enfin, la police précise dans son communiqué avoir ouvert une enquête sur les circonstances exactes des accidents.