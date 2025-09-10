Fribourg: la salle de concerts Fri-Son respire mieux financièrement

Keystone-SDA

Fri-Son respire sur le plan financier. L’action de sauvetage, baptisée "the roof is on fire!" et lancée à fin octobre dernier, a permis à la salle de concerts de Fribourg de lever 95'000 francs à ce jour. La manne permet de combler les pertes de 2022 et 2023 ainsi que de finir 2024 à l’équilibre.

(Keystone-ATS) A l’heure de la rentrée, Fri-Son a dressé mercredi devant la presse un bilan «positif» d’une année qualifiée de charnière, marquée par l’élan de solidarité de l’action «Le toit est en feu». Il y a un an presque, la plus grande salle de concerts du canton de Fribourg lançait un cri d’alarme face à une «situation financière critique».

La campagne, qui s’achève le 1er novembre, a rencontré un succès «remarquable», les plus de 95’000 francs constituant 95% de l’objectif. Aux fonds récoltés s’ajoutent de nombreux dons. De quoi remettre à flot une institution locale qui a fêté ses 40 ans en 2024, dans un contexte difficile pour les salles de concerts.

Partenaires publics

Parallèlement, les liens avec les collectivités publiques se sont renforcés, notamment grâce à un «dialogue constructif» et un «accompagnement fructueux» dans l’élaboration d’un plan d’action commun. «C’est une avancée sérieuse dans la prise en considération de la situation de Fri-Son», ont relevé les intervenants.

Les problématiques systémiques, qui touchent plus largement les musiques actuelles en Suisse, ont été également abordées dans les discussions. «Aujourd’hui, Fri-Son se présente comme une structure solide, portée par sa communauté et soutenue par ses partenaires institutionnels», précise le communiqué.

Néanmoins, rien n’est encore acquis: «si l’action de soutien a offert un peu de souffle à Fri-Son et que les ventes de l’automne 2025 se présentent positivement, la baisse de consommation au bar et l’augmentation constante des charges restent des enjeux majeurs à affronter pour assurer la pérennité de l’association».

Confiance de mise

Fri-Son entame donc la nouvelle saison «avec confiance», tout en restant «consciente des défis structurels». Du coup, fort de la dynamique et d’un dialogue renforcé avec les collectivités publiques, l’espace de musiques actuelles ouvre la saison 2025/2026 avec une programmation «riche, équilibrée et fidèle à son identité».

Fri-Son, et sa salle de 1200 places debout, a pris en compte dans son approche les enjeux financiers, «tout en suivant une ligne artistique fidèle à son ADN: proposer une offre de qualité, diverse et fédératrice, où les grands noms côtoient des découvertes et où la scène locale dialogue avec des artistes internationaux».

La saison automne/hiver 2025 illustre cette ambition, en explorant un «large spectre sonore», du trip-hop aux musiques expérimentales, en passant par le rap, le post-punk ou encore les hybridations électroniques. Elle se clôturera par un rendez-vous désormais traditionnel: le concert de fin d’année de The Young Gods.