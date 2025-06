Fribourg: Mobul dépose son projet d’agglomération PA5 à Berne

Keystone-SDA

L’association Mobul, désormais composée de neuf communes fribourgeoises, a déposé lundi son projet d’agglomération de 5e génération (PA5) à Berne. Elle compte sur un cofinancement fédéral de mesures pour les infrastructures de mobilité, à hauteur de 30 à 50%.

2 minutes

(Keystone-ATS) « La phase d’examen auprès de la Confédération est désormais en cours et la présentation technique du PA5 aura lieu à Berne le 4 novembre », a indiqué l’Association de communes Mobul qui compte désormais également Broc, Echarlens, Gruyères et Marsens. Ces communes viennent s’ajouter à celles de Bulle, Le Pâquier, Morlon, Riaz et Vuadens.

L’agglomération compte ainsi près de 41’000 habitants et 23’500 emplois. Selon les prévisions des auteurs du projet, elle devrait atteindre 58’000 habitants et 35’000 emplois en 2040, année de référence pour l’élaboration du PA5.

Le PA5 permettra notamment aux nouvelles communes de mettre à niveau leurs infrastructures de mobilité afin de se connecter aux réseaux existants. « Il s’inscrit dans une volonté de préserver et de mettre en valeur les richesses environnementales et paysagères remarquables du territoire gruérien », peut-on lire dans le communiqué.

Valoriser le centre-ville de Bulle

L’une des mesures phares du PA5 est la valorisation des espaces publics du centre-ville de Bulle qui sera réalisée par étapes. « Elle participe à concrétiser la stratégie d’accessibilité par poches aux secteurs urbains et permet de renforcer encore le rôle de la route de contournement (H189) en tant qu’axe structurant pour canaliser le trafic de transit », a ajouté Mobul.

Le PA5 comprend 22 mesures paysage, 30 mesures urbanisation et 78 mesures infrastructurelles de mobilité. Parmi ces dernières, 35 seront réalisées entre 2028 et 2032, ce qui représente un investissement de plus de 52 millions de francs pour les communes de l’agglomération Mobul et l’Etat de Fribourg.