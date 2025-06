Fully compte désormais une Maison de la petite arvine

Keystone-SDA

La Maison de la petite arvine a été inaugurée mardi à Fully (VS), après huit mois de travaux. Ce nouvel écrin offrira des espaces de découverte, de dégustation et de partage.

(Keystone-ATS) D’abord prévue au cœur du village, la structure voit finalement le jour à quelque 500 mètres de l’autoroute A9, en lieu et place de l’une des principales caves de la localité, indique l’Etat du Valais dans un communiqué.

Au sein de la Maison de la petite arvine, l’oenothèque, avec une capacité d’environ 70 places, devra jouer un rôle-clé dans la valorisation du patrimoine viticole, agricole et culturel local. Une épicerie avec divers produits artisanaux et un atelier, dédié à la production, à l’innovation et et à la formation complètent les lieux.

Un lieu de transmission

Conçu comme un espace pédagogique, il offrira aux jeunes vignerons la possibilité de se former aux techniques de vinification et de dégustation encadrés par des professionnels expérimentés.

L’endroit se veut un lieu de rencontres et de transmission. Il vise à préserver, à raconter et à faire rayonner l’histoire de la commune de Fully et son savoir-faire. Le projet est le premier projet de développement régional (PDR) à voir le jour dans une commune de plaine. Il est également le premier lié au monde viticole valaisan.

Un quart de fonds privés

Le budget se monte à 2,8 millions de francs. Il se subdivise en 1,7 million de francs pour l’achat de la parcelle et du bâtiment et en 1,07 million pour sa transformation. La commune de Fully, le Canton du Valais et la Confédération couvrent la facture globale à hauteur de 1,38 million de francs. Un crédit d’investissement a également été contracté pour 649’000 francs. La part des fonds privés se monte à 780’000 francs.

Le Valais compte environ 280 hectares de vignes dédiés à la petite arvine, dont 35 sur le territoire de la commune de Fully.