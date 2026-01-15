Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Keystone-SDA

L'équipementier de salles d'aisance Geberit a engrangé en 2025 des revenus de 3,16 milliards de francs, en hausse de 2,5% ou de 4,8% hors effets de change sur un an. La direction devise la marge brute opérationnelle (Ebitda) à près de 29,5%.

1 minute

(Keystone-ATS) Les ventes sur le seul dernier trimestre ont atteint 715 millions de francs, à la faveur d’une progression de 4,4%, relève jeudi Geberit dans un compte-rendu préliminaire. La performance commerciale correspond pile à la moyenne des projections formulées par les analystes du consensus AWP.

Constatant une amorce de stabilisation encore hétérogène l’an dernier dans un secteur du bâtiment en repli depuis 2022, les responsables doutent à ce stade d’un véritable rétablissement dès l’exercice en cours.

Le segment de la rénovation, qui représente quelque 60% des revenus du groupe doit connaître une modeste croissance. La demande risque en revanche de continuer à s’étioler sur le gigantesque marché chinois.