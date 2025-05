Genève: la Nuit des musées explore les contes et légendes

A Genève, la Nuit des musées se déroulera le 17 mai dès 18h00 dans 30 institutions culturelles et scientifiques. La manifestation placée sous le thème des contes et légendes proposera près de 140 activités pour tous les publics.

(Keystone-ATS) Au chapitre des nouveautés, deux institutions participeront pour la première fois à la Nuit des musées, à l’occasion des 100 ans de la physique quantique: le portail de la science du CERN, haut lieu d’expérimentation en physique des particules et la section de physique de l’Université de Genève. Il y sera possible d’expérimenter des phénomènes quantiques et de se familiariser avec la science.

En pleine métamorphose, le Muséum d’histoire naturelle proposera des activités dans d’autres lieux complices: la bibliothèque de Genève, la bibliothèque de la Cité et le Musée d’histoire des sciences, énumère la Ville de Genève dans son communiqué.

Le quiz de Marie-Thérèse Porchet

Pendant toute la durée de la rénovation du Bâtiment d’art contemporain (BAC), le Centre de la photographie Genève, qui a déposé ses malles à la Bibliothèque de Genève, participe également à l’événement. Les lieux accueilleront Marie-Thérèse Porchet, qui, hors de ses terres vaudoises, animera un quiz sur l’histoire de la Cité de Calvin.

Le musée genevois de la bande dessinée qui verra le jour d’ici quelques années à la Villa Sarasin au Grand-Saconnex ouvrira ses portes en exclusivité pour cette Nuit des musées. Le futur temple du 9e art proposera, entre autres, une rencontre avec des artistes. Il fermera à minuit pour des travaux de rénovation qui dureront jusqu’à son ouverture au public à l’horizon 2027.

Les Archives de la Ville de Genève proposeront, elles, une plongée passionnante dans l’histoire locale de Genève du 19e siècle à aujourd’hui. Une visite commentée retracera le quotidien des siècles passés et ses transformations.