Asie centrale: la fin de l’anomalie des glaciers qui résistent au changement climatique?

Certains glaciers de la région du Pamir en Asie centrale (sur l’image, le pic Kurumdy) sont jusqu’à présent restés stables malgré l’augmentation des températures mondiales. Rights Managed

Série Glaciers du monde , Épisode 6: Les glaciers du Pamir, en Asie centrale, figuraient parmi les rares au monde à être stables, voire en expansion. Selon une nouvelle étude, cette anomalie pourrait avoir pris fin, avec des conséquences pour des millions de personnes qui dépendent de l’eau des glaciers durant l’été.

L’Asie centrale, avec des sommets dépassant les 7000 mètres, abrite certaines des plus vastes étendues de glace de la planète. La région, qui englobe les chaînes montagneuses du Pamir et de l’Hindu Kush, est connue sous le nom de «troisième pôle», car, après l’Arctique et l’Antarctique, elle constitue la troisième plus grande réserve de glace au monde.

Contrairement aux calottes polaires, certains glaciers du Pamir, au Tadjikistan, semblaient immunisés contre l’augmentation des températures mondiales. Au cours des trente dernières années, l’ancienne république soviétique a perdu plus d’un millier de ses quelque 14’000 glaciersLien externe, mais certains sont restés stables, voire ont gagné en masse.

Cette exception, connue sous le nom d’«anomalie du Pamir-Karakorum», pourrait toutefois avoir pris fin. «C’étaient les seuls glaciers au monde à être en bon état, et certains ont même augmenté leur masse depuis le début des années 2000», indique Francesca Pellicciotti, glaciologue à l’Institut autrichien de science et technologie (ISTA).

Les observations les plus récentes semblent toutefois indiquer que les glaciers d’Asie centrale commencent eux aussi à reculer, ajoute la glaciologue, qui a auparavant travaillé pour l’Institut suisse de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Les résultats de ses recherches au Tadjikistan, entamées en 2021 avec le soutien d’institutions suisses, ont été publiésLien externe en septembre dans la revue Nature Communications Earth & Environment.

Ces glaciers constituent une ressource en eau cruciale pour les populations et les cultures de la région, notamment durant les mois d’été où les précipitations sont rares. Ils fournissent de l’eau douce à environ 80 millions de personnes au Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan.

Glaciers, fonte locale et impacts globaux Le Service mondial de surveillance des glaciers (WGMSLien externe) recueille et analyse des données portant sur le bilan de masse, le volume, l’étendue et la longueur des glaciers de la planète. Basé en Suisse à l’Université de Zurich, il est né en 1986. Le WGMS dispose d’un réseau de correspondants nationaux dans plus de quarante pays. À l’occasion de l’Année internationale de la préservation des glaciers, nous avons contacté certains de ces correspondants pour connaître l’état des glaciers dans leur région, les conséquences de la fonte des glaces et les stratégies d’adaptation.

La fin de l’anomalie des glaciers en croissance?

Avec sa recherche au Tadjikistan, Francesca Pellicciotti souhaite suivre l’évolution des masses glaciaires et comprendre pourquoi certains glaciers ont grossi malgré l’augmentation des températures mondiales.

Certaines études suggèrent l’influence des vents catabatiques, c’est-à-dire des courants froids qui se forment le long des pentes des glaciers les plus grands et les plus inclinés. Ces vents refroidissent l’air au-dessus du glacier et pourraient ralentir sa fonte.

Le groupe de recherche international a étudié l’évolution du glacier dans le bassin du Kyzylsu, dans le nord-ouest du Pamir. Les mesures directes sur le terrain – des chutes de neige, du bilan de masse et des ressources en eau – ont permis, grâce à des simulations, de reconstituer le comportement du glacier entre 1999 et 2023.

«Nous avons observé un tournant important en 2018: à partir de cette année-là, le glacier a commencé à perdre de la masse», affirme Francesca Pellicciotti.

Les données satellitaires avaient déjà donné des indications en ce sens à l’échelle régionale. L’étude dirigée par l’ISTA a toutefois identifié une cause possible de ce déclin: une baisse significative des chutes de neige, et donc de l’accumulation de neige sur le glacier.

La glaciologue souligne que le suivi limité de ce glacier et d’autres en Asie centrale, notamment après l’effondrement de l’URSS en 1991, rend difficile de tirer des conclusions définitives sur la fin de l’anomalie du Pamir-Karakorum. «Nous ne savons pas encore avec certitude si ce qui a commencé en 2018 est réellement une tendance durable ou simplement une oscillation naturelle», précise-t-elle.

Les montagnes du Pamir se trouvent à la jonction des chaînes de montagnes Tien Shan (au nord), Karakoram (au sud) et Hindu-Kush (au sud-ouest). WSL

Le prochain objectif du projet est d’étendre la reconstitution historique jusqu’aux années 1970 et de simuler l’évolution future du glacier. «Ce n’est qu’ainsi que nous saurons si nous sommes face à un point de non-retour qui pourrait concerner également d’autres glaciers de la région», affirme-t-elle.

Plus de glaciers au-dessus de 4600 mètres

L’anomalie du Pamir-Karakorum constitue une exception dans une région où la fonte des glaciers s’accélère. Sur la chaîne montagneuse du Tian Shan, qui s’étend de l’Ouzbékistan à la Chine, les glaciers reculent à un rythme quatre fois supérieurLien externe à la moyenne mondiale.

Au Kirghizistan, la surface totale des glaciers a diminué d’environ 16% depuis les années 1970 et pourrait être réduite de moitié d’ici 2050, selon Ryskul Usubaliev, directeur de l’Institut de géosciences appliquées d’Asie centrale et correspondant national du Service mondial de surveillance des glaciers (WGMSLien externe), basé en Suisse. Les glaciers situés sur les crêtes à moins de 4500 – 4600 mètres d’altitude sont voués à disparaître.

Le réchauffement de l’atmosphère et la baisse des précipitations neigeuses ne sont pas les seules causes du recul glaciaire. Les substances qui se déposent à la surface des glaciers, comme la poussière provenant des zones désertiques et arides d’Asie centrale, contribuent également à leur fonte. Ces sédiments réduisent la capacité du glacier à réfléchir les rayons du soleil, augmentant ainsi l’absorption de chaleur.

La partie inférieure du glacier de Kyzylsu, au Tadjikistan, est recouverte de débris. Jasonklimatsas

La rareté de l’eau pourrait accentuer les conflits transfrontaliers

Les glaciers du Tadjikistan et du Kirghizistan alimentent l’Amou-Daria et le Syr-Daria, les deux principaux fleuves d’Asie centrale. Ces cours d’eau constituent la principale ressource en eau de la région et sont essentiels pour irriguer les champs et produire de l’énergie hydroélectrique.

Le changement climatique, l’agriculture intensive et la croissance démographique pourraient aggraver les pénuries d’eau dans les pays situés en aval, selon le Rapport des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eauLien externe publié en mai.

La fonte des glaciers a un impact direct sur l’écologie, les réserves d’eau et l’économie, expliquait Ryskul Usubaliev dans une interview en 2024Lien externe. Toutefois, même si les glaciers venaient à disparaître complètement, les fleuves ne s’assécheraient pas. D’autres processus naturels comme les précipitations et la fonte des neiges continueraient à les alimenter, bien que dans une moindre mesure que la fonte glaciaire.

La rareté de l’eau pourrait intensifier les tensions transfrontalières. Les pays situés en amont, comme le Tadjikistan et le Kirghizistan, souhaitent remplir leurs réservoirs artificiels pour produire de l’électricité et chauffer les habitations en hiver. En revanche, ceux en aval, comme l’Ouzbékistan, ont besoin d’eau pour irriguer les champs et les vastes plantations de coton. La diminution de l’eau issue des glaciers pourrait compromettre les accords transfrontaliers sur la gestion des ressources hydriques.

Glaciers et réservoirs artificiels

Ces dernières années, des ingénieurs et des organisations non gouvernementales locales ont lancé des expérimentations pour lutter contre la pénurie d’eau à l’aide de glaciers artificiels. Ces structures glacées permettent de stocker l’eau durant l’hiver et de la libérer progressivement en été.

L’eau provenant de sources montagneuses est acheminée par des conduites souterraines vers des zones situées à plus basse altitude où, en jaillissant du sol, elle gèle et forme des accumulations de glace. Au Kirghizistan, plus de 30 glaciers artificiels ont déjà été réalisés.

Glacier artificiel dans la région montagneuse du Gilgit-Baltistan, au Pakistan. Afp Or Licensors

Pour Francesca Pellicciotti, cette solution relativement simple et peu coûteuse peut être une option pour faire face à la pénurie d’eau, mais uniquement à petite échelle. «Il serait beaucoup plus judicieux et efficace de stocker l’eau dans des réservoirs artificiels», affirme-t-elle.

Les gouvernements d’Asie centrale construisent de nouveaux réservoirs artificiels, et rien qu’au Kirghizistan, plus d’une centaineLien externe sont prévus d’ici 2028. En aval, des pays comme l’Ouzbékistan expérimentent des systèmes d’irrigation plus efficacesLien externe avec le soutien des Nations Unies et de l’Union européenne.

L’objectif de ces projets — qui représente aussi le principal défi en Asie centrale — est de recueillir chaque goutte d’eau et de l’utiliser avec parcimonie.

Texte relu et vérifié par Gabe Bullard/traduit de l’italien à l’aide de l’IA/op

