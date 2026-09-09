Grand Conseil bernois sous le signe du bilinguisme

Keystone-SDA

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Le Grand Conseil bernois a vécu mercredi sa journée du bilinguisme. Sa présidente, l'UDC Anne Speiser-Niess, a mené en français plusieurs débats et de nombreux députés germanophones lui ont emboîté le pas, faisant l'effort de s'exprimer dans la langue de Molière.

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(Keystone-ATS) Au Grand Conseil bernois, il est d’usage que chaque député s’exprime dans sa langue, en suisse allemand ou en français. A l’occasion de la Journée du bilinguisme, les élus qui le souhaitaient peuvent prononcer quelques mots dans l’autre langue. L’événement est organisé en partenariat avec le Forum du bilinguisme et l’association BERNbilingue.

Des députés se sont ainsi efforcés de prononcer à la tribune leurs interventions, au moins en partie, dans l’autre langue officielle. Pour d’autres élus, l’effort s’est limité aux salutations d’usage. Le conseiller d’Etat Reto Müller s’est aussi exprimé en français.

L’ancien député socialiste du Jura bernois Hervé Gullotti avait lancé l’exercice en 2019 lorsqu’il était président du Grand Conseil. L’actuel maire de Tramelan avait fait adopter une motion qui chargeait le bureau de l’organe législatif à reconduire une telle journée chaque année.