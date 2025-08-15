Grand-St-Bernard: le trafic interrompu durant neuf nuits

Keystone-SDA

Le tunnel du Grand-St-Bernard sera complètement fermé au trafic de transit durant neuf nuits, de 23h00 à 06h00. Aucun passage ne sera possible vers ou depuis l’Italie, y compris par le col.

2 minutes

(Keystone-ATS) Diverses fermetures nocturnes de la galerie des Toules située en amont du tunnel du Grand-St-Bernard sont prévues à partir du 18 août. Cette décision doit permettre une remise en état définitif de l’ouvrage endommagé le 17 avril dernier.

Les fermetures seront coordonnées avec l’exploitant du tunnel du Grand-St-Bernard afin de minimiser l’impact sur le trafic, selon un communiqué publié jeudi par l’Office fédéral des routes (OFROU).

Une fois tous les travaux terminés à la mi-novembre, la galerie des Toules sera à nouveau praticable sans restriction. Depuis ce printemps, sa traversée s’effectue en mode bidirectionnel.

Trois mois de travaux

Les travaux seront effectués du 18 août jusqu’à la mi-novembre, avec comme objectif d’être achevé, avant l’arrivée de l’hiver. Les délais de réalisation étant limités dans le temps, des fermetures nocturnes seront nécessaires à commencer par la période allant du 25 au 29 août. Ces travaux visent à rétablir le niveau de protection nécessaire pour permettre une circulation sûre et sur deux voies.

De plus, les temps d’attente seront rallongés, soit jusqu’à un potentiel de 15 minutes entre 20h00 et 23h00 durant 10 nuits. La majorité des travaux pourront s’effectuer avec la gestion de trafic sur une voie en place.

Endommagé sur 300 mètres

Le 17 avril dernier, une avalanche s’était déclenchée à la hauteur de la galerie des Toules sur la route du Grand-St-Bernard. Les blocs rocheux et les arbres emportés par les masses de neige avaient endommagé l’infrastructure sur une longueur d’environ 300 mètres. L’axe avait dû être fermé au trafic de transit en provenance et à destination de l’Italie. L’ouvrage avait été rouvert par l’OFROU, neuf jours plus tard, sur une seule voie.