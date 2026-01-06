La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Grimentz: un skieur suisse perd la vie

Keystone-SDA

Un accident mortel de ski s'est produit le 1er janvier sur le domaine skiable de Grimentz-Zinal, dans le Val d'Anniviers (VS). Un Suisse de 57 ans a perdu la vie.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accident s’est produit vers 14h30. Pour des raisons que l’enquête déterminera, le quinquagénaire a quitté la piste balisée dans le secteur «Bendolla», à Grimentz. Il a ensuite dévalé une pente raide avant de s’immobiliser, précise un communiqué de la Police cantonale valaisanne, diffusé mardi.

Les patrouilleurs de la station ainsi que les secours engagés par l’Organisation cantonale valaisanne de secours sont intervenus sur place avec un hélicoptère d’Air-Glaciers. Malgré leurs efforts, la victime est décédée sur les lieux de l’accident.

Le Ministère public du Valais central a ouvert une instruction.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision