Hausse des livraisons de ciment en 2025

Keystone-SDA

La fourniture de ciment en Suisse a augmenté l'année dernière, rebondissant après le repli de 2024 grâce notamment à l'augmentation de l'activité de construction dans la Confédération.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La quantité annuelle livrée par les producteurs locaux a progressé de 4% à 3,7 millions de tonnes, selon la faîtière cemsuisse.

Au seul quatrième trimestre 2025, les livraisons de ciment ont accéléré de 6% sur un an à 946’465 tonnes, a précisé l’association suisse de l’industrie du ciment dans un communiqué publié mercredi.

«La construction de logements, en particulier, a probablement contribué à cette évolution positive grâce à un environnement de taux d’intérêt attractif. En revanche, le génie civil s’est révélé être un défi pour les producteurs de ciment», a souligné cemsuisse.

