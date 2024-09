Helvetia alourdi par le coût des sinistres au 1er semestre

(Keystone-ATS) L’assureur Helvetia a vu sa rentabilité nette quasiment faire du surplace lors des six premiers mois de l’année, notamment pénalisé par les nombreuses intempéries. La direction va revoir sa stratégie financière qui sera présentée début décembre.

Au premier semestre, le groupe st-gallois a enregistré un volume d’affaires en hausse de 3,6% sur un an – ou +4,7% hors effets de changes – à 6,93 milliards de francs, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Les affaires non-vie, principal moteur de croissance, ont dégagé des primes en hausse de 4,9% à 4,4 milliards de francs, tandis que les activités d’assurance-vie ont vu leurs primes augmenter de 3,0% à 2,4 milliards.

Le bénéfice net s’est inscrit à 258,6 millions de francs, quasiment autant que les 257,8 millions enregistrés au premier semestre 2023.

“Une charge de sinistre nette plus élevée due à des catastrophes naturelles, en particulier en Suisse, a eu un impact sur le résultat”, a souligné la société. Les inondations et intempéries qui ont touché la Suisse en juin ont pesé, ainsi qu’un “important” sinistre en France. Le ratio combiné, qui mesure le rapport entre le coût des sinistres et les primes encaissées, s’est du coup dégradé de 1,4 point à 95,4%.

Dans le cadre de sa stratégie “20.25”, Helvetia s’est jusqu’à présent fixé l’objectif de réaliser une croissance sélective, en mettant l’accent sur des domaines rentables et efficaces en termes de capital. L’assureur a déjà atteint son objectif d’économiser 100 millions de francs par an.

Helvetia vise en outre sur la période 2021 à 2025 un ratio combiné de 92% à 94%, tandis que le volume d’affaires lié aux commissions doit augmenter à plus de 450 millions de francs par an. Quant au rendement des fonds propres, l’entreprise cible une fourchette de 11% à 14% et veut augmenter ou du moins maintenir son dividende. Sur l’ensemble de la période, les reversements doivent atteindre 1,65 milliard de francs.

La direction soumet actuellement cette stratégie “à une révision” qui sera présentée le 12 décembre lors de la journée des investisseurs.