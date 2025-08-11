Hervé Gullotti (PS) candidat au gouvernement bernois

Keystone-SDA

L'alliance de gauche du Jura bernois a annoncé lundi qu'elle va proposer Hervé Gullotti comme candidat pour les élections cantonales au Conseil-exécutif bernois en 2026. Le socialiste avait été président du Grand Conseil bernois en 2021/2022.

(Keystone-ATS) Le maire de Tramelan sera en rivalité avec le sortant Pierre Alain Schnegg (UDC). Les socialistes et les Vert-e-s se sont alliés pour présenter une candidature unique avec pour objectif de s’emparer du siège réservé au Jura bernois au Conseil-exécutif.